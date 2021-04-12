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Детям Кейт Миддлтон запретили присутствовать на похоронах прадедушки
12.04.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон не смогут посетить похороны принца Филиппа: Шарлотта, Джордж и Луи попрощаются с прадедом дистанционно.
Члены семьи Елизаветы II и королевские подданные готовятся к похоронам герцога Эдинбургского: принц Филипп
Ограничения, введенные из-за пандемии также сделали невозможной публичную церемонию. Даже детям Кейт Миддлтон не разрешили присутствовать на похоронах.
Как сообщили источники издания The Sun, с принцем смогут проститься лишь 30 человек – среди них: королева, принцы Гарри и Уильям, а также Кейт Миддлтон.
"Джордж, Шарлотта и Луи не приедут, так как они слишком малы. Всем тяжело сейчас, но в то же время все понимают, что церемонию захотят посетить старинные друзья Филиппа. Самое главное – не выходить за рамки допустимого количества присутствующих. Дети смогут посмотреть процессию по телевидению", – рассказали инсайдеры.
Напомним, что прощание с принцем Филиппом состоится 17 апреля в часовне Святого Георгия. Принц Гарри
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Юные наследники герцогов Кембриджских смогут наблюдать за прощальной церемонией лишь по телевизору, вместе с другими британцами.
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