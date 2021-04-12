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Как госТВ оправдывалось за то, что «Галасы ЗМеста» не пустили на «Евровидение»
12.04.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
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MediaIQ
изучил пропагандистские тезисы по случаю отстранения Беларуси от популярного музыкального конкурса.
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Как госТВ оправдывалось за то, что «Галасы ЗМеста» не пустили на «Евровидение»
Проект MediaIQ изучил пропагандистские тезисы по случаю отстранения Беларуси от популярного музыкального конкурса.
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