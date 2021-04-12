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Легендарное издание Mass Effect «отправили на золото»

12.04.2021 15:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Переиздание Mass Effect должно выйти 14 мая. Как сообщил руководитель проекта Мак Уолтерс из BioWare, игру уже «отправили на золото» — начали печатать диски для актуальных игровых платформ. Это значит, что переноса даты релиза случиться не должно. Раньше об этом можно было говорить с 100-процентной уверенностью, но в прошлом году польская Cyberpunk 2077 показала, что и после «золота» разработчики могут передумать.

На протяжении последних недель EA и BioWare наградили терпеливых поклонников вселенной Mass Effect сравнением оригинальной трилогии с Legendary Edition.

Mass Effect Legendary Edition выйдет для PC, PS4 и Xbox One, а также консолей нового поколения по обратной совместимости.

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Переиздание Mass Effect должно выйти 14 мая. Как сообщил руководитель проекта Мак Уолтерс из BioWare, игру уже «отправили на золото» — начали печатать диски для актуальных...
 
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