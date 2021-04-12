|
Легендарное издание Mass Effect «отправили на золото»
Источник материала: Onliner
Переиздание Mass Effect должно выйти 14 мая. Как сообщил руководитель проекта Мак Уолтерс из BioWare, игру уже «отправили на золото» — начали печатать диски для актуальных игровых платформ. Это значит, что переноса даты релиза случиться не должно. Раньше об этом можно было говорить с 100-процентной уверенностью, но в прошлом году польская Cyberpunk 2077 показала, что и после «золота» разработчики могут передумать.
На протяжении последних недель EA и BioWare наградили терпеливых поклонников вселенной Mass Effect сравнением оригинальной трилогии с Legendary Edition.
Mass Effect Legendary Edition выйдет для PC, PS4 и Xbox One, а также консолей нового поколения по обратной совместимости.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)