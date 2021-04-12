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Контейнеровоз Ever Given не выпускают из Суэцкого канала. С его хозяев могут потребовать $1 миллиард

12.04.2021 15:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Злоключения контейнеровоза Ever Given, практически неделю блокировавшего Суэцкий канал, продолжаются. Корабль уже свободен, но администрация канала запретила ему его покидать до окончания расследования чрезвычайного происшествия. Итогом его могут стать финансовые претензии к владельцам судна, оцениваемые в $1 млрд.

Вкратце напомним историю вопроса. Ever Given, на борту которого находится около 18 тыс. морских контейнеров, сел на мель 23 марта, полностью заблокировав движение по Суэцкому каналу — одной из важнейших транспортных артерий мира. Раскупорить канал получилось лишь 6 дней спустя, 29 марта. В непростой операции участвовало около 800 специалистов, включая иностранцев. В настоящее время контейнеровоз находится в Большом Горьком озере — соленом водоеме, являющемся самой широкой частью Суэцкого канала. Покинуть его корабль не может.

Администрация объект продолжает расследование причин инцидента и поиск виновных. К счастью, в результате ЧП физически никто не пострадал, однако возможная сумма ущерба может быть весьма внушительной. По предварительным оценкам, общая стоимость операции по снятию Ever Given с мели, недополученная Египтом от заблокированного на 6 дней транзита, а также возможные штрафные санкции со стороны застрявших в пробке возле канала кораблей и другие потенциальные убытки могут достигнуть $1 млрд. Претензии будут выставлены к собственникам судна — японским компаниям Luster Maritime и Higaki Sangyo Kaisha. Ну а пока 25 индийских моряков, команда контейнеровоза, продолжает находиться на его борту.


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Злоключения контейнеровоза Ever Given, практически неделю блокировавшего Суэцкий канал, продолжаются. Корабль уже свободен, но администрация канала запретила ему его...
 
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