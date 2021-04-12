|
Петр Прокопович ушел из наблюдательного совета «БПС-Сбербанка»
Источник материала: Onliner
Бывший глава Нацбанка Петр Петрович Прокопович возглавил наблюдательный совет «БПС-Сбербанка» в июне прошлого года. Сегодня
Вместо Петра Прокоповича наблюдательный совет «БПС-Сбербанка» возглавил Тимур Козинцев. Топ-менеджер из российского «Сбербанка», которому принадлежит чуть больше 98% акций «БПС-Сбербанка». Козинцев является старшим вице-президентом, руководителем блока Sberbank International ПАО «Сбербанк», членом комитета по рискам ОАО «БПС-Сбербанк» и комитета по стратегии и экосистеме ОАО «БПС-Сбербанк».
Между тем государство в наблюдательном совете банка будет представлять Николай Бобер. Он работает заместителем председателя Государственного комитета по имуществу.
(будет дополнено)
взрослый/подростковый (макс. 100 кг), до 25 км/ч, мощность 350 Вт, запас хода 65 км, рекуперация, материал платформы: алюминий, вес 18.7 кг
взрослый/подростковый (макс. 100 кг), до 25 км/ч, мощность 250 Вт, запас хода 30 км, аккумулятор 7.8 А·ч, рекуперация, вес 12.5 кг
взрослый/подростковый (макс. 140 кг), до 50 км/ч, мощность 600 Вт, запас хода 53 км, аккумулятор 18 А·ч, вес 24.5 кг
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший глава Нацбанка Петр Петрович Прокопович возглавил наблюдательный совет «БПС-Сбербанка» в июне прошлого года. Сегодня стало известно, что из банка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)