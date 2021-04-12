Петр Прокопович ушел из наблюдательного совета «БПС-Сбербанка»

Источник материала: Onliner

Бывший глава Нацбанка Петр Петрович Прокопович возглавил наблюдательный совет «БПС-Сбербанка» в июне прошлого года. Сегодня стало известно , что из банка легендарный чиновник ушел. Напомним, сейчас Петру Прокоповичу 78 лет.

Вместо Петра Прокоповича наблюдательный совет «БПС-Сбербанка» возглавил Тимур Козинцев. Топ-менеджер из российского «Сбербанка», которому принадлежит чуть больше 98% акций «БПС-Сбербанка». Козинцев является старшим вице-президентом, руководителем блока Sberbank International ПАО «Сбербанк», членом комитета по рискам ОАО «БПС-Сбербанк» и комитета по стратегии и экосистеме ОАО «БПС-Сбербанк».

Между тем государство в наблюдательном совете банка будет представлять Николай Бобер. Он работает заместителем председателя Государственного комитета по имуществу.

(будет дополнено)