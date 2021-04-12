ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Петр Прокопович ушел из наблюдательного совета «БПС-Сбербанка»

12.04.2021 15:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Бывший глава Нацбанка Петр Петрович Прокопович возглавил наблюдательный совет «БПС-Сбербанка» в июне прошлого года. Сегодня стало известно, что из банка легендарный чиновник ушел. Напомним, сейчас Петру Прокоповичу 78 лет.

Вместо Петра Прокоповича наблюдательный совет «БПС-Сбербанка» возглавил Тимур Козинцев. Топ-менеджер из российского «Сбербанка», которому принадлежит чуть больше 98% акций «БПС-Сбербанка». Козинцев является старшим вице-президентом, руководителем блока Sberbank International ПАО «Сбербанк», членом комитета по рискам ОАО «БПС-Сбербанк» и комитета по стратегии и экосистеме ОАО «БПС-Сбербанк».

Между тем государство в наблюдательном совете банка будет представлять Николай Бобер. Он работает заместителем председателя Государственного комитета по имуществу.

(будет дополнено)


Электросамокат Ninebot Kickscooter Max
15 отзывов
взрослый/подростковый (макс. 100 кг), до 25 км/ч, мощность 350 Вт, запас хода 65 км, рекуперация, материал платформы: алюминий, вес 18.7 кг
1750 р.
12 предложений
Электросамокат Xiaomi MiJia Electric Scooter M365 1S (международная версия, черный)
1 отзыв
взрослый/подростковый (макс. 100 кг), до 25 км/ч, мощность 250 Вт, запас хода 30 км, аккумулятор 7.8 А·ч, рекуперация, вес 12.5 кг
1349 р.
19 предложений
Электросамокат Kugoo M4 Pro 18 Ah 2020 (черный)
4 отзыва
взрослый/подростковый (макс. 140 кг), до 50 км/ч, мощность 600 Вт, запас хода 53 км, аккумулятор 18 А·ч, вес 24.5 кг
1535 р.
22 предложения
Сравнить эти товары →
Все электросамокаты и электроскутеры в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший глава Нацбанка Петр Петрович Прокопович возглавил наблюдательный совет «БПС-Сбербанка» в июне прошлого года. Сегодня стало известно, что из банка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прыгажосць красавіка. Буслы, чорны дрозд i кветкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by