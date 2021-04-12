Источник материала: UDF



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«За счет чего «Рух» справился с «Ислочью»? Без шуток: помогла поездка в колхоз. После третьего кряду ничейного результата команда отправилась в Пинский район камни с поля убирать. Футболисты прилично поднагрузились в свой выходной. Как видим, не напрасно. Действенная мера!» — написал Николай Иванов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футболистов «Руха» после трех ничьих кряду отправили в колхоз убирать камни с поля Воспитательная мера оказалась действенной.

После трех ничейных результатов подряд в чемпионате страны команда в свой выходной день отправилась в один из колхозов Пинского района.Поездка положительным образом сказалась на спортивном результате: в следующем матче «Рух» обыграл «Ислочь» — 1:0.