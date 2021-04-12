В Минске судят 25-летнего инженера за наезд на пятерых военнослужащих

В Минском городском суде 12 апреля началось рассмотрение уголовного дела 25-летнего инженера БНТУ Тихона Осипова, которого обвиняют в наезде на пятерых военнослужащих в ночь на 11 августа 2020 года, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».





Осипов обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на убийство военных (ч. 1 ст. 14 и ст. 362), участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293), заведомо ложный донос (ч. 1 ст. 400). Ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Процесс проходит под председательством судьи Дмитрия Цыкало, гособвинетелем выступает Антон Тюменцев.

По версии обвинения, в ночь на 11 августа, «поддавшись на призывы деструктивных телеграм-каналов», около часа ночи Осипов приехал на улицу Притыцкого в Минске для участия в массовых беспорядках. Молодой человек находился за рулем своего BMW, с которого предварительно снял регистрационные знаки, игнорировал требования милиции, отказался открыть дверь, а после «тронулся с места и сбил пятерых военнослужащих внутренних войск». Как подчеркивается в обвинении, военные были в форменном обмундировании и охраняли общественный порядок. «Пострадавшим удалось избежать тяжелых последствий только благодаря физической подготовке и наличию специальной экипировки», — говорится в обвинении.

По версии следствия, Осипов скрылся с места происшествия, бросил автомобиль в водоеме недалеко от места преступления, а для создания алиби позвонил в службу «102» и заявил об угоне. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, он «сообщил недостоверную информацию об обстоятельствах передвижения автомобиля и попросил организовать его поиск».

По словам прокурора, после часа ночи 11 августа обвиняемый управлял BMW, в машине находились два хоккейных шлема, защитные очки, бело-красно-белое полотнище, йод, бинт.

Вину Осипов признал только по ч. 1 ст. 400 УК (заведомо ложный донос), по остальным статьям — полностью не признал.

Потерпевшими в суде выступают военнослужащие-контрактники воинской части 5524 Васильченко, Остапенко, Протос, Волис, Лепешкин. Как стало известно из материалов дела, телесные повреждения были нанесены только Васильченко, его отвезли в больницу МВД. Остапенко и Волис после наезда продолжили нести службу.

Потерпевшие заявили требования о возмещении ущерба: Васильченко — 500 рублей, Волис и Остапенко — по 200 рублей. Все суммы компенсированы до суда.

Ранее 45-летний бизнесмен Александр Троцкий был приговорен к 10 годам лишения свободы в условиях усиленного режима за то, что провез на капоте сотрудника ГАИ, который получил телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья. 37-летний Алексей Стерликов осужден на четыре года колонии общего режима за наезд на сотрудника ГАИ во время движения задним ходом — у сотрудника была повреждена форменная одежда, он получил синяк на плече и несколько царапин.