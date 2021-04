Пазбаўлены ліцэнзіі адвакат Зікрацкі прадае карціну, каб разьлічыцца з супрацоўнікамі

Источник материала: Свабода

Каб заплаціць звольненым супрацоўнікам, адвакат Сяргей Зікрацкі прадае на аўкцыёне карціну, падораную мастачкай Вольгай Якубоўскай.

У Зікрацкага не было магчымасьці за адзін раз заплаціць двухмесячны заробак тром звольненым супрацоўнікам. Супрацоўнікі пайшлі насустрач — і напісалі заявы аб звальненьні па пагадненьні бакоў.

«З аднаго боку, па законе я магу ўжо не плаціць кампэнсацыю супрацоўнікам. Зь іншага боку, акрамя нормаў права ёсьць яшчэ і нормы маралі, а таксама добрыя адносіны з ужо былымі супрацоўнікамі», — напісаў адвакат у Фэйсбуку.

