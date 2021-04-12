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Глава Минска потребовал пересмотреть назначение невостребованных бизнесом участков под стройку

12.04.2021 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев потребовал усилить работу по пересмотру функционального назначения инвестиционных участков, которые не востребованы. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На прошлой неделе Владимир Кухарев констатировал, что участки под паркинги возле МКАД не сильно интересуют инвесторов и задумался о том, чтобы изменить их функциональное назначение на более привлекательное для бизнеса. Тогда же мы писали о причинах, почему бизнесмены не рвутся осваивать эти земли. Общий вывод — в таких проектах пока нет экономики.

Сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме Владимир Кухарев потребовал усилить работу по определению в городе дополнительных инвестиционных площадок и пересмотру функционального назначения имеющихся участков, которые не востребованы.

Он также обратил внимание на работу торгового центра «Столица» и поручил профильным службам представить конкретные предложения по дальнейшему его развитию. Напомним, там сейчас большое количество не сданных в аренду площадей.

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Теги: Минск
 
 
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Владимир Кухарев потребовал также усилить работу по определению в городе дополнительных инвестиционных площадок.
 
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