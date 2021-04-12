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На М4 перевернулся автовоз, заблокировав движение по трассе
Источник материала: Tut.by
На трассе М4 перевернулся автовоз, перевозивший, судя по всему, кроссоверы. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Происшествие случилось днем 12 апреля. По словам очевидцев, автовоз лежит поперек дороги, в кювете находятся несколько автомобилей. Движение в направлении Могилева заблокировано.
Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
(Будет дополнено.)
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Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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