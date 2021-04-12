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Скоро лето, а за границу - сложно. Какие дачи около Могилева можно очень дешево купить прямо сейчас

12.04.2021 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дача — лучший вариант для самоизоляции, смены обстановки и просто релакса на свежем воздухе. А еще это хорошее вложение денег, когда на финансовом рынке все нестабильно. Теплый сезон совсем скоро, потому TUT.BY посмотрел, какие дачи сейчас предлагают недалеко от Могилева. Вот несколько интересных предложений стоимостью до 5 тыс. долларов в эквиваленте.

2 тыс. долларов, 15 км от Могилева


В агрогородке Межисетки за 5282 рубля продают участок площадью 6 соток с деревянным домом.

Другие данные предлагают узнавать по телефону. Он и еще больше фото — тут.

3,5 тыс. долларов, в 10 км от Могилева,


Дачный дом общей площадью 37 м2 находится в 10 км от Могилева по трассе на Бобруйск в садовом товариществе «Энергетик». Стоит чуть более 9 тыс. рублей. Дом и участок в 6 соток находится в пожизненном наследуемом владении.

К садовому домику пристроен гараж, есть оборудование для установки на участке артезианской скважины. Можно ездить на дизеле: до железнодорожной станции — 10 мин ходьбы. Рядом есть лес. Дача подходит для сезонного проживания.

Подробности тут.

4 тыс. долларов, 10 км от Могилева



Деревянный дачный дом площадью 28 м2 и участок площадью 9 соток в частной собственности продают в садовом товариществе «Автомобилист» недалеко от деревни Дубинка-1.

Есть электричество, нет газа и воды, отопление печное.

Участок ровный, обработан. Много винограда, ягодных кустов и плодовых деревьев. Рядом с деревней находятся родник и озеро — популярное место для рыбалки и отдыха. Рейсовые автобусы ездят регулярно, 2 раза в неделю в товарищество приезжает автолавка.

Подробно тут.

4,5 тыс. долларов, 17 км от Могилева


Дачный дом площадью 50 м2 в деревне Гуслище продают почти за 12 тыс. рублей. К нему примыкает участок площадью 10 соток: 6 — возле дома, 4 — на поле.

Дом деревянный, крыша из шифера. Отопление печное, есть электричество, вода сезонная, разведена по трубам на участке. Есть баня, летний душ, туалет, теплица. Рядом река, лес.

Подробно тут.

5 тыс. долларов, 25 км от Могилева



Дача за 13,2 тыс. рублей в садовом товариществе «Авангард» — это деревянный дом площадью 59 м2, гараж с ямой и сарай. Участок — его площадь не указана — засеян травой, есть плодовые деревья. Недвижимость находится в частной собственности.

Подробно тут.

Хорошего лета, друзья!

 
Теги: Могилев
 
 
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