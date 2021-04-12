Скоро лето, а за границу - сложно. Какие дачи около Могилева можно очень дешево купить прямо сейчас

Источник материала: Tut.by

Дача — лучший вариант для самоизоляции, смены обстановки и просто релакса на свежем воздухе. А еще это хорошее вложение денег, когда на финансовом рынке все нестабильно. Теплый сезон совсем скоро, потому TUT.BY посмотрел , какие дачи сейчас предлагают недалеко от Могилева. Вот несколько интересных предложений стоимостью до 5 тыс. долларов в эквиваленте.

2 тыс. долларов, 15 км от Могилева





В агрогородке Межисетки за 5282 рубля продают участок площадью 6 соток с деревянным домом.

Другие данные предлагают узнавать по телефону. Он и еще больше фото — тут .

3,5 тыс. долларов, в 10 км от Могилева,





Дачный дом общей площадью 37 м2 находится в 10 км от Могилева по трассе на Бобруйск в садовом товариществе «Энергетик». Стоит чуть более 9 тыс. рублей. Дом и участок в 6 соток находится в пожизненном наследуемом владении.

К садовому домику пристроен гараж, есть оборудование для установки на участке артезианской скважины. Можно ездить на дизеле: до железнодорожной станции — 10 мин ходьбы. Рядом есть лес. Дача подходит для сезонного проживания.

Подробности тут .

4 тыс. долларов, 10 км от Могилева









Деревянный дачный дом площадью 28 м2 и участок площадью 9 соток в частной собственности продают в садовом товариществе «Автомобилист» недалеко от деревни Дубинка-1.

Есть электричество, нет газа и воды, отопление печное.

Участок ровный, обработан. Много винограда, ягодных кустов и плодовых деревьев. Рядом с деревней находятся родник и озеро — популярное место для рыбалки и отдыха. Рейсовые автобусы ездят регулярно, 2 раза в неделю в товарищество приезжает автолавка.

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4,5 тыс. долларов, 17 км от Могилева





Дачный дом площадью 50 м2 в деревне Гуслище продают почти за 12 тыс. рублей. К нему примыкает участок площадью 10 соток: 6 — возле дома, 4 — на поле.

Дом деревянный, крыша из шифера. Отопление печное, есть электричество, вода сезонная, разведена по трубам на участке. Есть баня, летний душ, туалет, теплица. Рядом река, лес.

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5 тыс. долларов, 25 км от Могилева









Дача за 13,2 тыс. рублей в садовом товариществе «Авангард» — это деревянный дом площадью 59 м2, гараж с ямой и сарай. Участок — его площадь не указана — засеян травой, есть плодовые деревья. Недвижимость находится в частной собственности.

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Хорошего лета, друзья!