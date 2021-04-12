Белорусы покажут на выставке новый легкий гранатомет. Правда, его уже показывали

Источник материала: Tut.by

Белорусская оружейная компания ГВТУП «Белспецвнештехника» представит на «Милексе-2021» многоцелевой гранатометный комплекс РПГ «Сапфир». Об этом сообщается на сайте Госкомвоенпрома .



Фото: Госкомвоенпром

«Сапфир» — это легкий реактивный гранатомет, стреляющий неуправляемыми гранатами с многоцелевой боевой частью, плюс цифровой прибор управления огнем. Гранатомет предназначен для борьбы с живой силой (включая находящуюся в бункерах, дзотах и других укрытиях) и техникой противника до основных боевых танков включительно.

Небольшие габариты и масса позволяют бойцу с «Сапфиром» легко перемещаться и грузиться в любые боевые транспортные средства. А малый калибр (60 миллиметров) и плавный старт реактивной гранаты позволяют стрелять из небольших закрытых помещений.



Фото: Госкомвоенпром

При необходимости «Сапфир» может использоваться в сдвоенном или счетверенном виде. «Одинарную» версию такого гранатомета впервые показали на том же «Милексе» еще в 2017 году.

«Милекс-2021» пройдет с 23 по 26 июня нынешнего года.