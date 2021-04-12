Медведь забрался в дом с двумя крохотными, но храбрыми терьерами. Вот что было дальше

Источник материала: Tut.by

Жительница Пасадины (пригород Лос-Анджелеса) Диди Мюллер опубликовала забавное видео на YouTube. Женщина ушла из дома, оставив там питомцев — двух крохотных терьеров. По возвращении Диди просмотрела запись с камер видеонаблюдения: выяснилось, что собачки явно не скучали, пока хозяйки не было. Что же они делали? Ответ — в видео (совет: посмотрите его до конца).

Это не первый случай, когда в дом и на участок к Мюллерам забираются дикие медведи. На Youtube-канале Диди Мюллер есть несколько видео, где животные прохаживаются по террасе, купаются в фонтане и пьют из него воду. Похоже, такие гости в этом районе не редкость, ведь Пасадина находится совсем рядом с Национальным заповедником Анджелес. Там обитают 23 вида животных, из которых 16 считаются исчезающими.