Турсезон-2021: в какие страны будут летать чартеры из Беларуси

Из Минска, а также Гомеля, Могилева, Витебска и Гродно для желающих отдохнуть будут летать чартеры в Турцию – Анталью, Измир, Бодрум, Мармарис и Кушадасы. Стартует нерегулярная летная программа с 18 апреля и продлится до 7 ноября. До июня авиарейсы дважды в неделю, а с июня – три раза.





Запустят чартеры в Черногорию: из Минска в Тиват они будут курсировать с 30 апреля по 24 октября. В мае планируется шесть вылетов – 9-го, 16-го, 23-го, 29-го, 30-го и 31-го числа. С июня и до конца сентября они летают ежедневно, а в октябре – только по средам и воскресеньям.





Напомним, что в Албанию самолеты будут летать с 26 мая по 20 октября. По 29 сентября вылеты будут 5 раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. После окончания срока – по средам и воскресеньям.





В чартерной программе запланирован и Тунис (Энфида и Джерба). Вылеты предполагается осуществлять из Минска и всех регионов – Бреста , Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева. Из белорусской столицы первый рейс полетит 15 мая, последний – 31 октября.





Где можно отдохнуть, если откроют границы

Также РСТО опубликовала расписание чартерных полетов в Грецию, Болгарию, Испанию и Италию, поскольку ожидается решение об открытии границ в этих странах.





Так, отдохнуть на греческом острове Крит белорусы смогут с 20 мая по 11 октября – вылеты из Минска будут 3 раза в неделю.





На Родосе такая возможность представится с 1 июня по 5 октября – вылеты 1 раз в 10 дней. В Салониках наших соотечественников ждут с 16 мая по 6 октября – рейсы планируются по средам, пятницам и воскресеньям.





Еще один греческий курорт Кавала будет принимать чартерных туристов с 2 июня по 26 сентября, а Араксос и Закинф – с 3 июня по 7 октября. Вылеты для отдыхающих туда намерены организовывать через каждые 10-11 дней.





Что касается болгарских курортов, улететь, например, на отдых в Бургас и Варну чартерами можно из Минска и всех областных городов со 2 июня по 8 сентября. Вылеты предусмотрены два раза в неделю.





Если Испания откроет границы, то улететь чартером в Майорку можно будет с 27 мая по 9 сентября, если Италия - то на Сицилию (6 июня – 19 сентября) и в Римини (5 июня – 8 сентября).





Отдых для белорусов сейчас

Нерегулярная полетная программа продолжается на египетские курорты – в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Разные туроператоры предлагают желающим отдохнуть вылетать чартером на Красное море два-три раза в неделю. Из Минска это можно сделать до 26 октября, из областных городов – до 17 числа.





В "Белавиа" сказали Sputnik, что на данный момент чартеры летают только в Египет. По словам сотрудников компании, возможно, что в скором времени добавятся некоторые направления.





В РСТО напомнили, что кроме вышеперечисленных нерегулярных направлений, белорусы смогут отдохнуть в Дубае, Ларнаке и Батуми, куда самолеты летают постоянно.





Не стоит также забывать, что по возвращению с отдыха в ряде стран белорусам придется соблюдать самоизоляцию - полный действующий список можно найти здесь.





Отдых и пандемия

За пределы Беларуси в 2020 году выехало 253 877 организованных туристов, в 2019 году почти в четыре раза больше – 982 935. Самый большой интерес в пандемийный период вызывал Египет: в прошлом году эту страну посетило 115 302 белоруса.







