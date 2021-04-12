Сердцу не прикажешь: Ани Лорак простила неверного мужа

Источник материала: Sputnik Беларусь

Певица Ани Лорак простила мужа-изменщика: к такому выводу пришли поклонники, когда увидели нежное общение бывших супругов на празднике дочери Филиппа Киркорова.

В 2019 году Лорак со скандалом ушла от турецкого бизнесмена. В сети появились кадры момента измены возлюбленного артистки. С тех пор бывшие супруги общались редко и лишь из-за общей дочери, но кажется, что лед тронулся.

В сети обсуждают видео со дня рождения дочки Филиппа Киркорова: Ани Лорак пришла в компании бывшего мужа и, судя по всему, простила ему измену.

Внимание поклонников привлекло видео, где Лорак танцует вместе с экс-супругом под песню "Я люблю тебя до слез" и даже не пытается сопротивляться его объятиям. При этом артистка выглядела по-настоящему счастливой.

После увиденного фанаты артистки буквально взорвались ликующими комментариями.

"Пусть будут счастливы"; "Простила измену"; "Сердцу не прикажешь"; "Видно, что она любит его несмотря ни на что"; "Снова вместе", – написали поклонники.

Напомним, что после разрыва Лорак посвятила песню предательству мужа.

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