ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сердцу не прикажешь: Ани Лорак простила неверного мужа

12.04.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Певица Ани Лорак простила мужа-изменщика: к такому выводу пришли поклонники, когда увидели нежное общение бывших супругов на празднике дочери Филиппа Киркорова.

В 2019 году Лорак со скандалом ушла от турецкого бизнесмена. В сети появились кадры момента измены возлюбленного артистки. С тех пор бывшие супруги общались редко и лишь из-за общей дочери, но кажется, что лед тронулся.

В сети обсуждают видео со дня рождения дочки Филиппа Киркорова: Ани Лорак пришла в компании бывшего мужа и, судя по всему, простила ему измену.

Внимание поклонников привлекло видео, где Лорак танцует вместе с экс-супругом под песню "Я люблю тебя до слез" и даже не пытается сопротивляться его объятиям. При этом артистка выглядела по-настоящему счастливой.

После увиденного фанаты артистки буквально взорвались ликующими комментариями.

"Пусть будут счастливы"; "Простила измену"; "Сердцу не прикажешь"; "Видно, что она любит его несмотря ни на что"; "Снова вместе", – написали поклонники.

Напомним, что после разрыва Лорак посвятила песню предательству мужа.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
42-летняя звезда отдохнула в компании звездных друзей и бывшего избранника. В сеть попало видео, где певица нежно обнимается с Муратом Налчаджиоглу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Минска потребовал пересмотреть назначение невостребованных бизнесом участков под стройку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by