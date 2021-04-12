Католическая церковь отмечает 30-летие своего возрождения в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр - Sputnik. Римско-католическая церковь в Беларуси 13 апреля отметит 30 лет со дня возрождения Католического костела в стране и создания Минско-Могилевской архиепархии, сообщили в епархиальном управлении.

РКЦ считается второй по численности конфессией в Беларуси. Согласно данным последней переписи населения, к католикам себя относит около 18 процентов верующих страны. Юбилейная дата – 30-летие со дня возрождения католических структур в Беларуси – отмечается в связи с тем, что 13 апреля 1991 года Папа Римский Ян Павел ІІ своим указом установил Минско-Могилевскую архиепархию и митрополию, возродив таким образом костельные структуры на территории Беларуси после атеистического советского периода.

"Торжественная месса, приуроченная к этой дате, пройдет в ближайшее воскресенье, 18 апреля, в минском архикафедральном костеле имени Святой Девы Марии", – рассказали Sputnik в понедельник в епархиальном управлении.

Литургию будут служить апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии епископ Казимир Великоселец, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, епископ Юрий Кособуцкий.

Первый архиепископ

Первым архиепископом Минско-Могилеской католической епархии стал кардинал Казимир Свентек , он был назначен на эту должность понтификом 13 апреля 1991 года и 20 лет руководил белорусским Костелом. В конце весны 2010 года состояние его здоровья ухудшилось в результате перелома шейки бедра. 21 июля 2011 года Казимир Свентек скончался в возрасте 96 лет в Пинске. Он был старейшим в мире действующим кардиналом.

В конце 1940-х годов Свентек был арестован органами госбезопасности СССР и свыше 10 лет провел в местах лишения свободы. Был приговорен к смерти, но реабилитирован. Вернулся в Западную Беларусь, практически бессменно служил во Францисканском костеле в Пинске. Во время его руководства Костелом количество католических приходов в Беларуси увеличилось в 4 раза.

Эпоха Кондрусевича

После него белорусский Костел возглавил архиепископ Тадеуш Кондрусевич. В конце 2020 года он написал прошение на имя понтифика, и тот опустил его на пенсию в связи с достижением определенного возраста. Этому предшествовало "трехмесячное изгнание " архиепископа из страны: когда в конце августа он возвращался из Польши, белорусские пограничники не пустили в страну из-за проблем с паспортом. Это случилось на фоне того, что глава белорусского государства Александр Лукашенко обвинил Кондрусевича в недружественных шагах во время внутриполитического кризиса, случившегося в стране после президентских выборов.

Религиоведы называют "эпоху Кондрусевича" самой насыщенной по интенсивности взаимоотношений официального Минска и Ватикана. За это время состоялось два визита президента Лукашенко в Ватикан, в Минск приезжали влиятельные кардиналы из Апостольской столицы. В 2017 году Беларусь приняла представительный католический форум – заседание Совета епископских конференций. Для участия в форуме в Минск прибыли почти 50 епископов и кардиналов из Европы. С ними встретился Лукашенко.

Римско-католическая церковь в Республике Беларусь объединяет четыре епархии, которые насчитывают 498 общин. Действует 6 духовных учебных заведений, 11 миссий и 9 монастырей. Общины располагают 514 культовыми зданиями, 31 строится.