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15 фактов о БАЖ
12.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Одна из старейший независимых организаций страны готовится к очередному съезду. «Салідарнасць» подготовила краткое досье.
Съезд БАЖ, 2018-й. Фото baj.by
Белорусская ассоциация журналистов была основана 16 сентября 1995 года. В этот день в Минске прошло учредительное собрание организации. У истоков организации стояли
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Сегодня членами БАЖ являются более 1300 журналистов, сотрудничающих с периодическими изданиями, радио и ТВ, издательствами.
В 2016-м опрос, проведенный по заказу Центра еврапейских исследований, показал: Белорусская ассоциация журналистов явяется самой известной неправительственной организацией.
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Первым председателем ассоциации была Жанна Литвина, одна из ее соучредителей. 18 лет проработала в системе Гостелерадио, основала радио «Рацыя» и FM-радиостанцию «101,2». Руководила корпунктом Радыё Свабода.
Жанна Литвина возглавляла БАЖ со дня его создания до 2015-го. После и до наших дней главой Белорусской ассоциации журналистов является Андрей Бастунец.
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БАЖ является членом Международной и Европейской федераций журналистов, IFEX и сети «Репортеры без границ».
Международными партнерами БАЖ в сфере повышения профессиональной квалификации журналистов являются Европейский центр журналистики (EJC), датский, литовский и норвежский союзы журналистов, шведский институт (FOJO).
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Белорусская ассоциация журналистов неоднократно награждалась международными институтами и правительствами. Приведем некоторые из наград:
Media Freedom Award (2020) — награду правительств Канады и Великобритании, премия за свободу СМИ;
«Премия Свободы Атлантического Совета» (2011) — награда Атлантического Совета США;
Премия Европарламента имени Сахарова «За свободу мысли» (2004);
«Золотое перо свободы» (Golden Pen of Freedom prize) (2003) — награда Всемирной ассоциации газет (WAN).
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На протяжении ряда лет во время избирательных кампаний ассоциация проводила мониторинг публикаций в государственных и независимых СМИ, посвященный выборам. Он включает в себя количественный и качественный анализ публикаций и программ.
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Одним из направлений работы ассоциации является правозащитная деятельность и мониторинг нарушения прав журналистов и редакций. Особенно напряженными стали последние уже более чем полгода, когда десятки журналистов столкнулись с преследованием со стороны силовиков. Часть из них оказалась за решеткой.
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В феврале 2012-го на БТ
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Офис БАЖ после обыска в феврале 2021-го, фото baj.by
В феврале 2021-го в офис БАЖ в Минске
В марте руководителя БАЖ Андрея Бастунца
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Вскоре после образования организации в БАЖ была создана Комиссия по этике. Это реально действующий орган журналистского саморегулирования. Семеро членов комиссии избираются на съезде БАЖ каждые три года из числа наиболее опытных и уважаемых журналистов.
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Несмотря на попытки наладить контакт с провластным Белорусским союзом журналистов, диалога с коллегами не получилось. В 2018-м БСЖ отказался обсуждать с БАЖ изменения в законодательство, регламентирующее деятельность журналистов.
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С 2000-го БАЖ издает корпоративный журнал
В «Абажуре» обсуждаются актуальные для белорусской и мировой прессы темы и проблемы.
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«Вольнае слова» — основанный в 2007-м творческий конкурс БАЖ. Победителей определяют в нескольких номинациях — от дебюта до журналистского расследования.
В первые годы на конкурс приходили десятки работ со всей страны, в последние годы количество конкурсных работ насчитывает несколько сотен.
Победителями «Вольнага слова» в разные годы были и корреспонденты «Салідарнасці».
Корреспондент «Салiдарнасцi» Татьяна Гусева
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Летом бажевцы проводят традиционный журналистский фестиваль «БАЖынкі». Он проходит вдалеке от городской суеты, его участники проводят творческие конкурсы и соревнования.
Фото baj.by
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Одним из неформальных символом организации является лягушка (жаба) — старт традиции дало прочтение аббревиатуры ассоциации наоборот (БАЖ — ЖАБ). Статуэтки лягушек коллекционирует экс-председатель организации Жанна Литвина.
Из коллекции Жанны Литвиной. Фото baj.by
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Одна из старейший независимых организаций страны готовится к очередному съезду.
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