Фотофакт: в Варшаве BMW X6 с белорусскими номерами занял место для электрокара на паркинге

Источник материала: Onliner

Белорусы, проживающие в Польше, знают, как порой приятно увидеть в потоке или на парковке машину с белорусским номером. Но иногда вместо радости и чувства братства ощущаешь стыд. Вот такую фотографию нам прислал читатель, проживающий в Варшаве.

«Подобные ситуации у меня вызывают откровенное чувство негодования и стыда за такое поведение гостей из Беларуси в Варшаве. 10 апреля этого года на подземном паркинге торгового центра Mokotów в Варшаве был замечен автомобиль из Беларуси, который был запаркован на месте, где могут быть запаркованы только электрические автомобили для их зарядки», — сопроводил снимок комментарием автор фото.

На столбе написано следующее: «Tylko dla pojazdów elektrycznych (EE) w trakcie ładowania». Это означает, что на трех отмеченных местах могут находиться только электрокары и только во время процесса зарядки.

В Польше автомобили с альтернативными силовыми установками обозначаются как:

EE — электрокар;

H — машина работает на водороде;

CNG или LNG — газовые авто.

Иногда эти наклейки размещают прямо на автомобиле. В случае с электрокарами в Польше, как и в Беларуси, введены в оборот номерные знаки с уникальным дизайном. Они позволяют полиции быстро понять, электрическая машина или нет. Электрокарам в Польше разрешено бесплатно парковаться на многих платных стоянках. Кроме того, для EV есть выделенные парковочные места для зарядок. Стоять на таких участках можно только с подключенным зарядным устройством.





«Конвертик» означает выделенное парковочное место, а цифра рядом с ним — количество мест, на которые распространяется правило на табличке ниже. Для электрокаров выделенные места появились в Польше в 2018 году. Бензиновым машинам по ПДД запрещено парковаться на них. Выделенными места могут быть для служб доставки, такси, автомобилей на газу и пр. Штраф за нарушение правил парковки в Польше — до 80 долларов по курсу.