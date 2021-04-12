В Санкт-Петербурге горит «Невская мануфактура». Пожару присвоен высший ранг сложности, погиб спасатель

Источник материала: Onliner

Уже несколько часов спасатели Санкт-Петербурга борются с огнем. Горит здание «Невской мануфактуры», расположенное на Октябрьской набережной. Шестиэтажная постройка практически полностью охвачена пламенем, дым виден за несколько километров. На данный момент известно об одном погибшем — это пожарный, еще двое сотрудников МЧС госпитализированы с ожогами (всех людей, находившихся в здании, а это сорок человек, успели эвакуировать). Пожару присвоен наивысший ранг сложности.

Известно, что ткацкую фабрику в 1841 году основал английский купец Джеймс Торнтон. Далее она пережила тяжелые времена национализации, консервации и вновь задышала только в 90-х. Сейчас большую часть площадей завод сдает в аренду.

Местное МЧС сообщает, что первый звонок с информацией о ЧП поступил в службу в 12:35. Однако огонь очень быстро распространялся: площадь пожара увеличилась с 1,5 тыс. кв. м до 4 тыс. кв. м. В здании рухнули кровля и перекрытия.

Сейчас усмирением огня занимается более 300 человек боевого состава и порядка 70 единиц техники. При необходимости будет задействован пожарный вертолет.