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Румас вошел в наблюдательный совет шестого банка России

12.04.2021 16:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас вошел в состав наблюдательного совета одного из крупнейших российских банков — «Россельхозбанка», свидетельствует информация на сайте банка.

Румас вошел в наблюдательный совет шестого банка России

По размеру активов «Россельхозбанк» занимает шестое место в банковской системе России, в которой действуют 365 коммерческих банков. «Россельхозбанк» был создан в 2000 году «в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий России», но при этом оказывает все виды банковских услуг. Все акции банка принадлежат государству.

На сайте «Россельхозбанка» указано, что Румас вошел в состав наблюдательного совета в качестве «представителя Российской Федерации».

 
 
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Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас вошел в состав наблюдательного совета одного из крупнейших российских банков — «Россельхозбанка», свидетельствует...
 
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