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Правозащитницу Татьяну Гацуру-Яворскую признали политзаключенной
Источник материала: Навiны
Белорусские правозащитные организации признали политической заключенной свою коллегу, директора просветительско-социального общественного объединения «Звено» Татьяну Гацуру-Яворскую, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Белорусского ПЕН-центра.
Правозащитники
Впоследствии всех их признали виновными в рамках административного процесса о неповиновении требованию сотрудников милиции. Гацуру-Яворскую наказали штрафом в размере 1450 рублей, однако из ИВС ее не выпустили. Как позже выяснилось, ее перевели в столичный следственный изолятор № 1 на ул. Володарского — уже в рамках уголовного дела.
Правозащитники считают преследование Гацуры-Яворской «политически мотивированным, направленным на прекращение ее публичной и ненасильственной деятельности, направленной на защиту прав человека и основных свобод», а ее саму — политзаключенной.
В связи с этим правозащитные организации Беларуси требуют от властей немедленного и безусловного освобождения Гацуры-Яворской из-под стражи и прекращения ее уголовного преследования.
Кроме того они требуют прекратить преследование и давление в отношении всех правозащитников страны, не привлекать к уголовной ответственности «белорусских правозащитников и активистов гражданского общества в связи с их законной деятельностью, в том числе по ведению просветительской деятельности, оказанию правовой, благотворительной и иной помощи жертвам нарушений прав человека», немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить политические репрессии.
Власти, убеждены правозащитные организации, должны выполнять взятые на себя обязательства в плане «обеспечения гарантий осуществления правозащитной деятельности и принятия для этого всех необходимых мер».
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Белорусские правозащитные организации признали политической заключенной свою коллегу, директора просветительско-социального общественного объединения «Звено»...
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