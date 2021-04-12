Правозащитницу Татьяну Гацуру-Яворскую признали политзаключенной

Белорусские правозащитные организации признали политической заключенной свою коллегу, директора просветительско-социального общественного объединения «Звено» Татьяну Гацуру-Яворскую, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Белорусского ПЕН-центра.



Фото предоставлено организаторами выставки «Машина дышит, а я — нет»

Правозащитники напомнили , что 5 апреля прошли обыски в квартире и на даче Гацуры-Яворской, в офисе объединения «Звено», после которых Татьяна и еще четыре человека, имеющие отношение к посвященной медикам выставке «Машина дышит, а я — нет», были водворены в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина, передает БелаПАН .

Впоследствии всех их признали виновными в рамках административного процесса о неповиновении требованию сотрудников милиции. Гацуру-Яворскую наказали штрафом в размере 1450 рублей, однако из ИВС ее не выпустили. Как позже выяснилось, ее перевели в столичный следственный изолятор № 1 на ул. Володарского — уже в рамках уголовного дела.

Правозащитники считают преследование Гацуры-Яворской «политически мотивированным, направленным на прекращение ее публичной и ненасильственной деятельности, направленной на защиту прав человека и основных свобод», а ее саму — политзаключенной.

В связи с этим правозащитные организации Беларуси требуют от властей немедленного и безусловного освобождения Гацуры-Яворской из-под стражи и прекращения ее уголовного преследования.

Кроме того они требуют прекратить преследование и давление в отношении всех правозащитников страны, не привлекать к уголовной ответственности «белорусских правозащитников и активистов гражданского общества в связи с их законной деятельностью, в том числе по ведению просветительской деятельности, оказанию правовой, благотворительной и иной помощи жертвам нарушений прав человека», немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить политические репрессии.

Власти, убеждены правозащитные организации, должны выполнять взятые на себя обязательства в плане «обеспечения гарантий осуществления правозащитной деятельности и принятия для этого всех необходимых мер».