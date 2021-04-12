ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Можно ли отсрочить климакс? Гинеколог отвечает на важные вопросы

12.04.2021 16:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Климакс — это не только период угасания репродуктивной функции женщины, но еще и состояние, требующее наблюдения у врача. HEALTH.TUT.BY узнал у гинеколога Марины Исаковой, какие симптомы должны насторожить и как климакс влияет на организм.

Что такое климакс?

Климакс иначе называют климактерическим периодом. Это возраст женщины, когда постепенно начинает угасать и в конечном итоге заканчивается работа яичников.

В климаксе выделяют четыре основных периода:

  • пременопауза — это возраст от сорока лет до менопаузы;
  • перименопауза — 1,5 года до и после менопаузы;
  • менопауза — последняя менструация;
  • постменопауза. Ранняя — первые пять лет после последних критических дней. И поздняя — последующие годы жизни.

Климакс наступает у всех женщин?

Безусловно. Так устроен женский организм. Время наступления климакса зависит также от расовой принадлежности, наследственных особенностей женщины, состояния здоровья в целом. У женщин, перенесших операции на яичниках, нерожавших — климакс наступает раньше.


Фото: KoolShooters, pexels.com

Какие симптомы у климакса?

Самыми первыми симптомами начала климактерического периода являются нарушения менструального цикла: он становится нерегулярным, менструации проходят реже и чаще без овуляции. Эти симптомы появляются примерно за два-четыре года до начала менопаузы.

Чем меньше функционируют яичники, тем больше нарастают симптомы климакса. Самые яркие из них проявляют себя в первые пять лет от начала менопаузы. Их разделяют на две основные группы.

К первой относятся нейровегетативные симптомы: приливы жара, потливость, приступы сердцебиения, головокружения, повышение артериального давления.

Вторая группа симптомов — психоэмоциональные нарушения. Бессонница, депрессия, раздражительность — все это симптомы климакса.

Со временем, примерно в 55−60 лет, развиваются другие, не менее тяжелые симптомы, о которых женщины часто стесняются сказать. Это атрофические изменения мочеполового тракта. К основным жалобам относят сухость и зуд в области наружных половых органов, недержание мочи.

Длительное отсутствие эстрогенов приводит к постменопаузальному остеопорозу: кости становятся ломкими, повышается риск переломов даже при незначительных травмах.

Можно не заметить климакс?

На самом деле не заметить главный симптом климакса невозможно — при долгом отсутствии менструаций любая женщина забьет тревогу. В случае других симптомов все сугубо индивидуально. Кто-то входит в климакс мягко, как говорят мои пациентки, «практически не заметила». Другие не находят себе места от приливов в течение многих лет.

Как климакс влияет на организм?

В следствие дефицита эстрогенов нарушается липидный обмен. Доказано, что благодаря эстрогенам повышается уровень «хороших» липопротеинов и ускоряется распад «плохих».

В то же время из-за дефицита эстрогенов и прогестерона нарушается тонус сосудов, что приводит к повышению артериального давления.

В период перименопаузы содержание жировой ткани увеличивается примерно на 20%.

Также со временем повышается риск остеопороза. Дело в том, что эстрогены стимулируют синтез костной ткани и подавляют ее разрушение. Установлено, что потеря костной массы в менопаузе составляет 2,3% в год.


Фото: KoolShooters, pexels.com

Как он влияет на интимную жизнь?

Снижается либидо, появляется сухость во влагалище, диспареуния (болезненность полового акта). Также вследствие истончения слизистых и как результат их легкой травматизации возможно появление кровянистых выделений.

Климакс нужно лечить?

Определенно да. Даже если женщину не беспокоят яркие симптомы климакса, важна профилактика поздних нарушений, а именно остеопороза.

В какой момент с ним необходимо обратиться к врачу?

На мой взгляд не нужно ждать начала тяжелых симптомов менопаузы. Уже в периоде перименопаузы, когда у женщины начинаются нерегулярные, скудные менструации стоит обратиться к своему врачу, чтобы вступить в менопаузу «мягко».

Можно ли отсрочить наступление климакса?

Нет. Как я уже сказала, все зависит от генетических факторов, количества родов, оперативных вмешательств на яичниках. Кстати, длительный прием гормональных контрацептивов не отсрочит менопаузу — это миф.

Чем мужской климакс отличается от женского? Какой из них проходит тяжелее?

Да, как бы не хорохорились наши мужчины, но примерно в 50−55 лет у них снижается выработка основного «мужского» гормона тестостерона. В этом и есть главное отличие. У женщин снижается количество «женского» гормона, у мужчин — «мужского».

Тестостерон ответственен за формирование либидо, полового возбуждения, сексуальную активность.

Какой из них проходит тяжелее — вопрос риторический. Женщина скажет, что женский, а мужчина вряд ли признается, что мужской. Скорее он все будет отрицать и говорить, что так же свеж, как 20 лет назад.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гинеколог объяснила, какие женщины рискуют раньше столкнуться с климаксом и что нужно делать, если он уже наступил.
 
Новости дня
Новости разные
 
Режиссер из Беларуси снимет для Netflix сериал про 90–е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by