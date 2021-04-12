Можно ли отсрочить климакс? Гинеколог отвечает на важные вопросы

Источник материала: Tut.by

Климакс — это не только период угасания репродуктивной функции женщины, но еще и состояние, требующее наблюдения у врача. HEALTH.TUT.BY узнал у гинеколога Марины Исаковой, какие симптомы должны насторожить и как климакс влияет на организм.



Марина Исакова Врач-акушер-гинеколог , гинеколог-эндокринолог. Ведет блог в Instagram. , гинеколог-эндокринолог. Ведетв Instagram.

Что такое климакс? Климакс иначе называют климактерическим периодом. Это возраст женщины, когда постепенно начинает угасать и в конечном итоге заканчивается работа яичников. В климаксе выделяют четыре основных периода: пременопауза — это возраст от сорока лет до менопаузы;

перименопауза — 1,5 года до и после менопаузы;

менопауза — последняя менструация;

постменопауза. Ранняя — первые пять лет после последних критических дней. И поздняя — последующие годы жизни.

Климакс наступает у всех женщин? Безусловно. Так устроен женский организм. Время наступления климакса зависит также от расовой принадлежности, наследственных особенностей женщины, состояния здоровья в целом. У женщин, перенесших операции на яичниках, нерожавших — климакс наступает раньше.



Фото: KoolShooters, pexels.com

Какие симптомы у климакса? Самыми первыми симптомами начала климактерического периода являются нарушения менструального цикла: он становится нерегулярным, менструации проходят реже и чаще без овуляции. Эти симптомы появляются примерно за два-четыре года до начала менопаузы. Чем меньше функционируют яичники, тем больше нарастают симптомы климакса. Самые яркие из них проявляют себя в первые пять лет от начала менопаузы. Их разделяют на две основные группы. К первой относятся нейровегетативные симптомы: приливы жара, потливость, приступы сердцебиения, головокружения, повышение артериального давления. Вторая группа симптомов — психоэмоциональные нарушения. Бессонница, депрессия, раздражительность — все это симптомы климакса. Со временем, примерно в 55−60 лет, развиваются другие, не менее тяжелые симптомы, о которых женщины часто стесняются сказать. Это атрофические изменения мочеполового тракта. К основным жалобам относят сухость и зуд в области наружных половых органов, недержание мочи. Длительное отсутствие эстрогенов приводит к постменопаузальному остеопорозу : кости становятся ломкими, повышается риск переломов даже при незначительных травмах.

Можно не заметить климакс? На самом деле не заметить главный симптом климакса невозможно — при долгом отсутствии менструаций любая женщина забьет тревогу. В случае других симптомов все сугубо индивидуально. Кто-то входит в климакс мягко, как говорят мои пациентки, «практически не заметила». Другие не находят себе места от приливов в течение многих лет.

Как климакс влияет на организм? В следствие дефицита эстрогенов нарушается липидный обмен. Доказано, что благодаря эстрогенам повышается уровень «хороших» липопротеинов и ускоряется распад «плохих». В то же время из-за дефицита эстрогенов и прогестерона нарушается тонус сосудов, что приводит к повышению артериального давления. В период перименопаузы содержание жировой ткани увеличивается примерно на 20%. Также со временем повышается риск остеопороза. Дело в том, что эстрогены стимулируют синтез костной ткани и подавляют ее разрушение. Установлено, что потеря костной массы в менопаузе составляет 2,3% в год.



Фото: KoolShooters, pexels.com

Как он влияет на интимную жизнь? Снижается либидо, появляется сухость во влагалище, диспареуния (болезненность полового акта). Также вследствие истончения слизистых и как результат их легкой травматизации возможно появление кровянистых выделений.

Климакс нужно лечить? Определенно да. Даже если женщину не беспокоят яркие симптомы климакса, важна профилактика поздних нарушений, а именно остеопороза.

В какой момент с ним необходимо обратиться к врачу? На мой взгляд не нужно ждать начала тяжелых симптомов менопаузы. Уже в периоде перименопаузы, когда у женщины начинаются нерегулярные, скудные менструации стоит обратиться к своему врачу, чтобы вступить в менопаузу «мягко».

Можно ли отсрочить наступление климакса? Нет. Как я уже сказала, все зависит от генетических факторов, количества родов, оперативных вмешательств на яичниках. Кстати, длительный прием гормональных контрацептивов не отсрочит менопаузу — это миф.

Чем мужской климакс отличается от женского? Какой из них проходит тяжелее? Да, как бы не хорохорились наши мужчины, но примерно в 50−55 лет у них снижается выработка основного «мужского» гормона тестостерона. В этом и есть главное отличие. У женщин снижается количество «женского» гормона, у мужчин — «мужского». Тестостерон ответственен за формирование либидо, полового возбуждения, сексуальную активность. Какой из них проходит тяжелее — вопрос риторический. Женщина скажет, что женский, а мужчина вряд ли признается, что мужской. Скорее он все будет отрицать и говорить, что так же свеж, как 20 лет назад.