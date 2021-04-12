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В России 12-летний спортсмен впал в кому после прыжка в воду на соревновании

12.04.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12-летний спортсмен из Казани впал в кому после неудачного прыжка на соревнованиях в Москве.

Как сообщается в Telegram-канале "Мутко против", турнир проходил 10 апреля в бассейне спорткомплекса ЦСКА. Во время исполнения прыжка подросток ударился головой о вышку, с которой прыгал.

В результате он получил тяжелую травму и был госпитализирован. Сейчас юный спортсмен находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

По некоторым данным, СК РФ уже проводит проверку по факту инцидента.

Также отмечается, что подросток неоднократно выигрывал всероссийские соревнования в своей возрастной категории.
 
 
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12-летний спортсмен из Казани впал в кому после неудачного прыжка на соревнованиях в Москве.
 
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