В России 12-летний спортсмен впал в кому после прыжка в воду на соревновании

Как сообщается в Telegram-канале "Мутко против", турнир проходил 10 апреля в бассейне спорткомплекса ЦСКА. Во время исполнения прыжка подросток ударился головой о вышку, с которой прыгал.





В результате он получил тяжелую травму и был госпитализирован. Сейчас юный спортсмен находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.





По некоторым данным, СК РФ уже проводит проверку по факту инцидента.





Также отмечается, что подросток неоднократно выигрывал всероссийские соревнования в своей возрастной категории.



