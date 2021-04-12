В ХДС определились с кандидатом в канцлеры после Меркель

Европейская правда " со ссылкой на Speigel. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Гессен Фолькер Буфье, сообщает "" со ссылкой на Speigel.





По словам Буфье, кандидатуру Лашета поддержали большинством голосов, но не единогласно. Заседание президиума проходило в Берлине.





Буфье добавил, что президиум четко дал понять, "что мы считаем его исключительно подходящим, и попросили его теперь обсудить с Маркусом Зьодером, как действовать дальше". "Проблема настолько велика, что мы можем решить ее только вместе", - сказал он, имея в виду управление пандемией и ситуацию в Европе.





Конкурентом Лашета в борьбе за право быть кандидатом в канцлеры Германии остается лидер Христианско-демократического союза и премьер-министр Баварии Маркус Зьодер. Следует отметить, что его кандидатуру поддержало берлинское отделение ХДС.





Следует отметить, что Зьодер - один из самых популярных политиков в стране, и многие хотели видеть кандидатом именно его, а не Лашета.





Канцлер Германии Ангела Меркель уже давно заявила, что больше не будет пытаться переизбраться на должность.





Напомним, федеральные выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года