О чем говорят отчеты главных банков Беларуси

banki24.by. Среди отчетов публичных организаций есть и официальные документы банков, пишет





Самыми большими банками в Беларуси являются государственные Беларусбанк и Белагропромбанк. Эти банки лидируют по размеру активов и имеют самую разветвленную сеть отделений по стране.





Первое место занимает Беларусбанк. К началу 2021 года его активы достигли 36,8 млрд BYN. Рост активов произошел за счет увеличения кредитования клиентов. В части пассивов Беларусбанка обращает на себя внимание значительная сумма средств НБРБ — 1,181 млрд BYN на 1 января 2021-го. Годом ранее такая помощь от регулятора составляла всего 63,4 млн BYN.





В 2020 году НБРБ активно давал антикризисные кредиты банкам, чтобы заместить отток депозитов. К 1 апреля 2021-го объем средств Нацбанка в Беларусбанке достиг 1,287 млрд BYN. За 2020 год Беларусбанк заработал 380,2 млн BYN прибыли, за 1 квартал 2021-го 76,3 млн BYN (против 41,6 млн BYN в 2020-м).





Стоит отметить, что в 2021 году рост прибыли произошел на фоне резкого падения отчислений в резервы — с 225,7 до 85,5 млн BYN. Судя по всему, это связано с регуляторными послаблениями, которые Нацбанк ввел весной 2020-го. Если бы отчисления в резервы остались на уровне 2020 года, то Беларусбанк из прибыльного мог стать убыточным.





В отчете Беларусбанка говорится, что на рубеже 2019—2020 гг. банк стал акционером Белшины. После приобретения акций шинников доля АСБ в структуре акционеров составила 15,4%.





За последнее время Беларусбанк пережил 2 докапитализации. Сначала в октябре уставный фонд был увеличен из денег Минфина на 246 млн BYN, затем на рубеже декабря—января также из бюджета банк получил 796,6 млн BYN.





Белагропромбанк занимает второе место в системе вслед за Беларусбанком. Активы этого госбанка к началу 2021-го достигли 12,6 млрд BYN. Как и в случае с Беларусбанком, рост активов «аграрного» банка произошел за счет увеличения кредитования.





У Белагропромбанка тоже есть поддержка от регулятора. Если в начале 2020-го объем средств от Нацбанка был равен нулю, то к началу 2021-го он вырос до 308,3 млн BYN. Прибыль Белагропромбанка в 2020 году составила 65,4 млн BYN.





Согласно отчету Белагропромбанка к 1 января 2021-го банк привлек в страну ресурсы иностранных кредитно-финансовых организаций на 968 млн USD. Также в начале 2021 года БАПБ удерживал облигации Минфина на 162,4 млн USD и 117,7 млн EUR, евробонды Беларуси на 55,6 млн USD, евробонды Банка развития на 17,2 млн USD, облигации местных властей на 1,661 млрд BYN, облигации юрлиц Беларуси на 450,4 млн BYN в эквиваленте.





К началу 2021-го безнадежная задолженность по основному долгу, списанная на внебалансовый счет, составила 877,2 млн BYN. Из этой суммы 874 млн BYN пришлось на долги юрлиц.





В отчете Белагропромбанка за 2020 год отмечается, что в прошлом году на деятельность банка оказало влияние закрытие лимитов зарубежными банками-партнерами на фоне значительного оттока средств физлиц. Согласно документу «фактически развитие экономики соответствует пессимистичному прогнозу», который использовали в банке.





В Белагропромбанке сообщают о высокой вероятности «дальнейшего существенного ухудшения рублевой ликвидности банка в 2021 году», а также о сохранении «предпосылок к снижению в 2021 году ликвидности банка в иностранной валюте».