|
Детский весенний обряд "Жаворонки" – видео
12.04.2021 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дети идут по деревенской улице с красным платком, они навещают самых старых бабушек. Подойдя ко двору, они зовут бабушку: "Баба Маня, выходи и встречай жаворонков!" и начинаю петь песню "Жаворонки прилетают".
Ребята ходят с платком по кругу. Бабушка кладет испеченного жаворонка (печенье в виде птички) в платок и просит растоптать снег, чтобы поскорее наступила весна. Дети прыгают и поют:
О, мы топчем, о, топчем?
А что нам топтать?
А это снег и лед?
А зима с морозом?
Подаренных бабушками жаворонков надевают на палки и идут в гору, по дороге ведут хороводы и поют песни. После дети идут бросать на березку творог, чтобы птички покушали и принесли весну. А девушки прощаются с зимней пряжей под песню "Больше не колоть пальцы, не коротать вечера".
Затем все участники повязывали на ветки деревьев разноцветные ленточки для исполнения желаний и в подарок природе, чтобы природа стала добрее и дала хороший урожай.
Завершался обряд детскими народными танцами и гуляньями за сладким столом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обряд зова весны прошел в селе Заболотье Любанского района Беларуси. В нем участвовали детские коллективы "Воробьи" из Любани и "Потомки" из Заболотья. Смотрите на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)