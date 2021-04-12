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Детский весенний обряд "Жаворонки" – видео

12.04.2021 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дети идут по деревенской улице с красным платком, они навещают самых старых бабушек. Подойдя ко двору, они зовут бабушку: "Баба Маня, выходи и встречай жаворонков!" и начинаю петь песню "Жаворонки прилетают".

Ребята ходят с платком по кругу. Бабушка кладет испеченного жаворонка (печенье в виде птички) в платок и просит растоптать снег, чтобы поскорее наступила весна. Дети прыгают и поют:

О, мы топчем, о, топчем?

А что нам топтать?

А это снег и лед?

А зима с морозом?

Подаренных бабушками жаворонков надевают на палки и идут в гору, по дороге ведут хороводы и поют песни. После дети идут бросать на березку творог, чтобы птички покушали и принесли весну. А девушки прощаются с зимней пряжей под песню "Больше не колоть пальцы, не коротать вечера".

Затем все участники повязывали на ветки деревьев разноцветные ленточки для исполнения желаний и в подарок природе, чтобы природа стала добрее и дала хороший урожай.

Завершался обряд детскими народными танцами и гуляньями за сладким столом.

 
 
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