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Что минчане знают о полетах в космос и Гагарине – видео
12.04.2021 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Он провел на орбите 108 минут и успешно вернулся на Землю. Ракета с космическим аппаратом стартовала с космодрома Байконур. Из динамиков раздалось знаменитое гагаринское "Поехали!".
В канун 60-летия Дня космонавтики Sputnik задал минчанам несколько простых вопросов. Что произошло 12 апреля? Кто первый полетел в космос? Какая фраза прозвучала с комического корабля "Восток-1"?
Большинство прохожих на улице слету ответили на заданные вопросы, назвали дату важного события и даже постарались вспомнить песни о космосе.
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Что произошло 12 апреля? Кто первый полетел в космос? И какая фраза прозвучала с комического корабля "Восток-1"? С этими вопросами Sputnik подходил к жителям столицы...
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