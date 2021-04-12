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Теплая погода заканчивается, начинаются дожди: прогноз погоды на 13 апреля

12.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Теплая погода заканчивается, начинаются дожди: прогноз погоды на 13 апреля

В Беларуси установилась аномально теплая и комфортная погода. Средняя температура до восьми градусов выше нормы. Но это потепление кратковременное. Уже в среду атмосфера быстро перестроится на северные потоки – похолодает и зарядят дожди. Так что готовим зонты. 

13 апреля погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления. В восточных и западных районах страны скажется влияние атмосферных фронтов. 

Временами они будет закрывать небо плотными дождевыми облаками, но температурный фон останется повышенным. Влажность до 80%. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет слабо падать.

Утром температура воздуха составит от +4°С в западных и центральных регионах до +8°С по восточной половине страны. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. 

В середине дня ожидается большая разница температур. В столице воздух прогреется до +16°С. А по западу не выше +5°С. К вечеру станет немного прохладнее – от +4°С до +13°С .  

В среду погоду изменит холодный атмосферный фронт, который смещается в восточном направлении. На большей части территории страны похолодает. Увеличится и уплотнится облачность. Во многих регионах пройдут дожди, в крайних западных районах с мокрым снегом. Температура воздуха ночью прогнозируется от +1°С по западу до +10°С по востоку страны; днем соответственно +4°С …+11°С, по юго-восточной половине до +17. По предварительному прогнозу, такая дождливая погода сохранится до выходных. 

Фото: БЕЛТА

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В Беларуси установилась аномально теплая и комфортная погода. Средняя температура до восьми градусов выше нормы. Но это потепление кратковременное. Уже в среду...
 
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