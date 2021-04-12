Что есть, чтобы замедлить старение кожи после 40? Совет косметолога вас удивит!

Источник материала: ОНТ

Врач-косметолог Елена Смирнова рассказала РИА Новости, какой уход нужен коже после 40 лет.

Кожа в этом возрасте становится суше – клетки уже не удерживают столько влаги, как раньше. Как минимум, нужно высыпаться и выпивать не менее полутора литров воды в день.

Очень важно включать в меню такие продукты, как холодец, куриный суп, жирную часть курицы. Они стимулируют выработку коллагена – белка, делающего кожу упругой, а также и полезны для связок и сухожилий.

Принимать витамины тоже нужно, но прежде желательно сдать анализы. По словам врача-косметолога, поливитаминные комплексы дают значимый эффект редко. А, например, витамин D, который необходим всем, легко передозировать.

Фото: Pixabay.com





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram