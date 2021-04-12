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Что есть, чтобы замедлить старение кожи после 40? Совет косметолога вас удивит!

12.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что есть, чтобы замедлить старение кожи после 40? Совет косметолога вас удивит!

Врач-косметолог Елена Смирнова рассказала РИА Новости, какой уход нужен коже после 40 лет.

Кожа в этом возрасте становится суше – клетки уже не удерживают столько влаги, как раньше. Как минимум, нужно высыпаться и выпивать не менее полутора литров воды в день.

Очень важно включать в меню такие продукты, как холодец, куриный суп, жирную часть курицы. Они стимулируют выработку коллагена – белка, делающего кожу упругой, а также и полезны для связок и сухожилий. 

Принимать витамины тоже нужно, но прежде желательно сдать анализы. По словам врача-косметолога, поливитаминные комплексы дают значимый эффект редко. А, например, витамин D, который необходим всем, легко передозировать.

Фото: Pixabay.com


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Врач-косметолог Елена Смирнова рассказала РИА Новости, какой уход нужен коже после 40 лет. Кожа в этом возрасте становится суше – клетки уже не удерживают столько...
 
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