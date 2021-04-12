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10 эффективных способов вкусно питаться и при этом меньше тратить

12.04.2021 16:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 эффективных способов вкусно питаться и при этом меньше тратить

Пойти в магазин, купить немного продуктов и заплатить за них круглую сумму. Знакомо? Эта распространенная ситуация – следствие ряда ошибок, которые вы допускаете каждый раз. Например, покупаете куриное филе в маринаде вместо того, чтобы взять грудку и сделать маринад дома. Или приобретаете огромные бутылки бутилированной воды, которая расходится до того, как вы успеете глазом моргнуть. 

Чтобы питаться вкусно и полезно, но при этом не оставлять в продуктовом магазине целое состояние, достаточно соблюдать ряд простых советов. 

Мясо и рыбу нужно покупать правильно. Приобретать целую курицу выгоднее, чем отдельные ее части. Субпродукты подойдут для приготовления домашних колбасок, а голова рыбы – для ухи. 

Изучайте этикетки и сравнивайте вес. В магазинах часто можно встретить товары, одинаковые по составу, но различающиеся по цене и весу. Лучше купить более дорогой товар, который, в отличие от аналогичного, имеет гораздо больший вес или объем. Например, молоко. В одной упаковке будет 1 л, в другой – 900 мл.

Не выбрасывайте продукты. Куриный остов отлично подойдет для нежирного бульона. Черствый батон или хлеб можно пустить на сухарики. Прокисшее молоко или кефир – на выпечку. Старайтесь находить применение даже тем продуктам, которые привыкли выбрасывать.


Следите за акциями на продукты. Гипермаркеты постоянно устраивают акции на продукты. Следите за этим постоянно. 

Вместо бутилированной воды – фильтр. Лучше один раз купить и установить фильтр, чем постоянно покупать бутилированную воду. Еще один плюс – меньше отходов, ведь вода, как правило, продается в пластиковых бутылках. 


Замените чай в пакетиках на листовой. Это позволит не только сэкономить, но и не навредить здоровью – чай в пакетиках может быть не очень хорошего качества. 

Делайте йогурты дома. Во-первых, домашние йогурты гораздо полезнее – вы точно будете знать их состав. Во-вторых, готовить их несложно, и получаются они очень вкусными. 

Выращивайте зелень сами. Укроп, лук, петрушку и даже базилик можно вырастить у себя на балконе. Так вы сэкономите деньги и под рукой всегда будет зелень для салата или супа. 


Лучше покупать крупы, а не каши в пакетиках. Выгоднее купить пачку крупы, чем несколько упаковок каши быстрого приготовления. Плюс такие пакетики могут содержать вредные добавки и усилители вкуса. 

Делайте приправы. Если летом засушить зелень, а затем измельчить ее, зимой вы будете наслаждаться пряным ароматом приправ для своих блюд. 

ФОТО: pixabay

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Пойти в магазин, купить немного продуктов и заплатить за них круглую сумму. Знакомо? Эта распространенная ситуация – следствие ряда ошибок, которые вы допускаете...
 
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