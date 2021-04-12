Жительница Столинского района развела земляков на 500 тысяч рублей

Источник материала: Onliner

С января 2019 по декабрь 2020 года 47-летняя жительница Столинского района обманывала своих земляков. Она просила знакомых оформлять на себя в рассрочку или кредит различные гаджеты и бытовую технику. Взамен обещала вознаграждение и уверяла, что будет сама гасить долги. Следователи установили более 100 эпизодов.

«Неработающая жительница Столинского района с января 2019 года по декабрь 2020-го подыскивала знакомых и малообеспеченных граждан, которым предлагала за вознаграждение приобрести для нее в салонах сотовой связи и иных торговых объектах дорогостоящее оборудование (мобильные телефоны, смарт-часы, игровые приставки, телевизоры, стиральную машину) с рассрочкой платежа либо в кредит», — сообщает Следственный комитет.

Женщина обещала, что будет гасить кредиты сама, но в реальности ничего не гасила, все ту технику, которую ей передали, женщина продала, а деньги тратила на личные нужды.

«В настоящее время установлено более 100 эпизодов противоправных действий подозреваемой, в результате которых банковским учреждениям, предоставившим кредит, причинен ущерб в сумме более 500 тысяч, — говорится в сообщении Следственного комитета. — Ранее подозреваемая дважды привлекалась к уголовной ответственности за кражи».

В отношении жительницы Столина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция статьи предполагает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Следственный комитет просит всех, кто пострадал от действий этой женщины, позвонить по телефону 8 033 311-66-11.