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Белоруска снимет сериал для Netflix

12.04.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Netflix собирается снимать больше оригинального контента для русскоязычного региона. В рамках этого плана компания обсуждает с местными продюсерами несколько проектов. Одним будет сериальная экранизация «Анны Карениной», другим — драматический сериал, который снимет белорусский режиссер Дарья Жук. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Это будет история о 1990-х производства кинокомпании «Русское», ей принадлежат права на сценарий. Дарья Жук — в режиссерском кресле. Дарья сняла в 2018 году фильм «Хрусталь», с которым выдвигалась на «Оскар» от Беларуси.

Также Дарья снимала второй сезон провокационного сериала «Содержанки» для стримингового сервиса Start и клип для популярной белорусской группы «Молчат дома».

Netflix ведет переговоры с еще несколькими российскими студиями. Среди потенциальных проектов — шоу от студии «Водород» и режиссера сериала «Чики» Эдуарда Оганесяна.

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Netflix собирается снимать больше оригинального контента для русскоязычного региона. В рамках этого плана компания обсуждает с местными продюсерами несколько...
 
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