|
Белоруска снимет сериал для Netflix
Источник материала: Onliner
Netflix собирается снимать больше оригинального контента для русскоязычного региона. В рамках этого плана компания обсуждает с местными продюсерами несколько проектов. Одним будет сериальная экранизация «Анны Карениной», другим — драматический сериал, который снимет белорусский режиссер Дарья Жук. Об этом пишет
Это будет история о 1990-х производства кинокомпании «Русское», ей принадлежат права на сценарий. Дарья Жук — в режиссерском кресле. Дарья сняла в 2018 году фильм «Хрусталь», с которым выдвигалась на «Оскар» от Беларуси.
Также Дарья снимала второй сезон провокационного сериала «Содержанки» для стримингового сервиса Start и клип для популярной белорусской группы «Молчат дома».
Netflix ведет переговоры с еще несколькими российскими студиями. Среди потенциальных проектов — шоу от студии «Водород» и режиссера сериала «Чики» Эдуарда Оганесяна.
55" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 60 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Netflix собирается снимать больше оригинального контента для русскоязычного региона. В рамках этого плана компания обсуждает с местными продюсерами несколько...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)