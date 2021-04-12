Белоруска снимет сериал для Netflix

Источник материала: Onliner

Netflix собирается снимать больше оригинального контента для русскоязычного региона. В рамках этого плана компания обсуждает с местными продюсерами несколько проектов. Одним будет сериальная экранизация «Анны Карениной», другим — драматический сериал, который снимет белорусский режиссер Дарья Жук. Об этом пишет «Коммерсантъ» .

Это будет история о 1990-х производства кинокомпании «Русское», ей принадлежат права на сценарий. Дарья Жук — в режиссерском кресле. Дарья сняла в 2018 году фильм «Хрусталь», с которым выдвигалась на «Оскар» от Беларуси.

Также Дарья снимала второй сезон провокационного сериала «Содержанки» для стримингового сервиса Start и клип для популярной белорусской группы «Молчат дома».

Netflix ведет переговоры с еще несколькими российскими студиями. Среди потенциальных проектов — шоу от студии «Водород» и режиссера сериала «Чики» Эдуарда Оганесяна.