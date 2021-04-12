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Мама оформляет блюда для детей в виде персонажей из мультиков. Выглядит это нереально! Как вам 3-е фото?
Источник материала: ОНТ
Многодетная мама из Японии, которую знают как Etoni Mama, оформляет блюда для детей в виде их любимых персонажей из мультфильмов,
Фото своих кулинарных шедевров женщина публикует в
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Мама оформляет блюда для детей в виде персонажей из мультиков. Выглядит это нереально! Как вам 3-е фото?
Многодетная мама из Японии, которую знают как Etoni Mama, оформляет блюда для детей в виде их любимых персонажей из мультфильмов, пишет ridus.ru. Фото своих кулинарных...
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