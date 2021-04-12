Мама оформляет блюда для детей в виде персонажей из мультиков. Выглядит это нереально! Как вам 3-е фото?

Источник материала: ОНТ

Многодетная мама из Японии, которую знают как Etoni Mama, оформляет блюда для детей в виде их любимых персонажей из мультфильмов, пишет ridus.ru.

Фото своих кулинарных шедевров женщина публикует в Instagram . Только взгляните на эти удивительные изделия! Как вам 3-е фото?



















Фото: Instagram @etn.co_mam

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