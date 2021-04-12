|
«Горизонт» обыграл «Цмоки-Минск» в финальной серии женского чемпионата Беларуси по баскетболу
Источник материала: ОНТ
В женском чемпионате Беларуси по баскетболу продолжается финальная серия. 11 апреля «Горизонт» во второй раз был сильнее «Цмоки-Минск».
Вторую игру лидер регулярного сезона выиграл со счетом 67:63 (первая, напомним, закончилась с большим отрывом – 71:66). Теперь от золотых медалей чемпионата баскетболисток «Горизонта» отделяет всего одна победа. Следующую встречу соперницы проведут 17 апреля. Не исключено, что она станет последней.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В женском чемпионате Беларуси по баскетболу продолжается финальная серия. 11 апреля «Горизонт» во второй раз был сильнее «Цмоки-Минск». Вторую игру лидер...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)