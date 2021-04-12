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«Горизонт» обыграл «Цмоки-Минск» в финальной серии женского чемпионата Беларуси по баскетболу

12.04.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Горизонт» обыграл «Цмоки-Минск» в финальной серии женского чемпионата Беларуси по баскетболу

В женском чемпионате Беларуси по баскетболу продолжается финальная серия. 11 апреля «Горизонт» во второй раз был сильнее «Цмоки-Минск». 

Вторую игру лидер регулярного сезона выиграл со счетом 67:63 (первая, напомним, закончилась с большим отрывом – 71:66). Теперь от золотых медалей чемпионата баскетболисток «Горизонта» отделяет всего одна победа. Следующую встречу соперницы проведут 17 апреля. Не исключено, что она станет последней.

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Теги: Минск
 
 
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В женском чемпионате Беларуси по баскетболу продолжается финальная серия. 11 апреля «Горизонт» во второй раз был сильнее «Цмоки-Минск».  Вторую игру лидер...
 
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