«Давай парень, давай родной, давай дыши». Правоохранители спасли молодого человека, попытавшегося покончить с жизнью на спор

Источник материала: ОНТ

Каково это – попрощаться с жизнью «на спор» во время обычной прогулки. И правда ли, что современная молодёжь настолько бесстрашна, что готова ради минутной бравады пойти до конца. А главное, кто достаёт их из петли, когда счёт идёт на секунды? Неоднозначные поступки и счастливое спасение. Вы увидите первыми!

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Столица. В полночь к наряду охраны подбежит испуганный парень и попросит помочь. Сотрудники отреагируют немедленно: умирает человек. Но на шок и эмоции времени не оставалось. Правоохранителей увидели на дереве парня, висящего в петле, обрезав ножом веревку, сняли его с дерева, положили на землю. А дальше счёт пошёл на секунды: милиционеры возвращали парня с того света в буквальном смысле.

Его откачают и передадут медикам. Молодого человека экстренно увезут в больницу. Главный вопрос: что же заставило его так просто распрощаться с собственной жизнью?

Причиной случившегося оказалась ссора с девушкой. С ней и попытаются поговорить милиционеры на месте трагедии. Сейчас молодой человек физически стабилен. Состояние психологическое же обследуют позже. Когда его жизни точно ничего не будет угрожать.

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