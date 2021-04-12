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Они прошли войну! 5 советских артистов, участвовавших в ВОВ

12.04.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Они прошли войну! 5 советских артистов, участвовавших в ВОВ

Многие из советских артистов предпочитали умалчивать о своем участии в Великой Отечественной войне. Причина тому проста – они не хотели вспоминать весь тот ужас, который пережили. Но мы хотим вам рассказать о героях, которых вы знаете по фильмам и песням, но даже не догадываетесь об их участии в военных действиях 1941-1945 гг.

 

1. Юрий Никулин


Фото: russian7.ru

В 17 лет Никулин пошел в армию, где попал в 115-й зенитно-артиллерийский полк. Когда началась Великая Отечественная война, актер воевал неподалеку от Ленинграда. Он сражался за Родину наравне с другими. Но в 1943 году попал в госпиталь с пневмонией, а после получил контузию во время авианалета. В 1946 году был демобилизован в звании старшего сержанта.   

Юрия Никулина наградили медалями «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Актер предпочитал никому не рассказывать о том, что было на войне, но в мемуарах поделился историями о своей непростой службе.  

2. Владимир Басов


Фото: zen.yandex.ru 

Басов родился в семье военных, но с малых лет грезил стать артистом театра и кино. Летом 1941 года Владимир хотел поступить во ВГИК: пришел в учебное учреждение и узнал, к каким экзаменам нужно готовиться. Его планы оборвались в тот момент, когда началась война. Владимиру предложили служить в Театре Красной Армии, но он сразу отверг это предложение, решив защищать Родину на передовой.

Он командовал минометной батареей, воевал в составе штурмовых бригад, совершал множество подвигов. Будущий актер не забывал и о своем истинном призвании. Красноармейцы благодарны Владимиру за более 150 поставленных спектаклей в военное время.  

3. Алексей Смирнов


Фото: life.ru 

Немногие знали, что известный актер, сыгравший одну из главных ролей в «Операции «Ы» – герой войны, у которого множество наград. Алексей Смирнов нес службу в полковой разведке, был командиром минометного полка, участвовал в рукопашных боях с немецкими солдатами, откуда выходил победителем.

Помимо боевых заслуг на войне, Алексей Смирнов за 2 месяца в 1944 году организовал 10 концертов.

Так случилось, что актер в военное время получил тяжелую контузию, из-за которой впоследствии не мог иметь детей.

4. Михаил Пуговкин


Фото: domkino.tv 

Михаил Пуговкин никогда не рассказывал о своих заслугах на войне, хотя был сержантом во фронтовой разведке. В 1942 году актера ранили в ногу, из-за чего конечность хотели ампутировать. Этого не произошло лишь по счастливой случайности. Сталин выпустил приказ, в котором говорилось, что ампутации делать бессмысленно. Пуговкина комиссовали.

После актер работал в МХАТе, а в 1950 году продолжил съемки в кино.

5. Клавдия Шульженко


Фото: dnevniki.ykt.ru 

Известная исполнительница песни «Синий платочек» в 1940 году со своим мужем создала джаз-оркестр, но даже и представить не могла, что выступать придется на войне. Полным творческим составом они добровольно вступили в ряды Красной Армии. Несколько сотен раз музыкальный коллектив выезжал на фронт, выступая перед бойцами.

Их концерты проходили в госпиталях, на аэродромах, на платформах вокзалов, где они каждый раз подвергали свои жизни опасности. Автобус, на котором передвигался джаз-окрестр, был похож на решето – в него стреляли, его пытались подорвать, в нем были осколки от бомб. Но сама Клавдия не жаловалась, она искренне поддерживала бойцов и благодарила судьбу за то, что осталась жива. А для солдат «Синий платочек» стал одной из самых любимых песен.

Клавдия Шульженко была удостоена нескольких наград: ордена Красной Звезды, медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»


По материалам сайтов style.rbc.ru, kp.ru, 24smi.org 

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Многие из советских артистов предпочитали умалчивать о своем участии в Великой Отечественной войне. Причина тому проста – они не хотели вспоминать весь тот ужас,...
 
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