В Бразилии строят новую статую Иисуса Христа. Она будет выше, чем в Рио

Источник материала: ОНТ

В Энкантаду (Бразилия) строят новую большую статую Иисуса Христа-Покровителя. Она будет на 5 метров выше знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Об этом информирует BBC.

Голову и руки 43-метровой статуи установили на прошлой неделе. Размах рук монумента составляет 36 метров. Смотровая площадка будет установлена на уровне груди статуи – на 40-метровую высоту туристов будет доставлять лифт.

Монумент будет третьим по высоте памятником Иисусу в мире. Выше него статуи в Индонезии и Польше – 52,55 и 52,5 метра соответственно.

Строительство памятника в Энкантаду начали в 2019 году. Проект оценивается в 350 тысяч долларов США. Его должны завершить к концу 2021 года. Деньги на строительство были собраны за счет пожертвований.



Фото: instagram / cristodeencantado

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