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10 фотографий диковинных предметов из СССР, о назначении которых вы точно не знаете

12.04.2021 16:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 фотографий диковинных предметов из СССР, о назначении которых вы точно не знаете

Жители Советского Союза могли похвастаться массой необычных приспособлений, которые облегчали быт. Сегодня часть тех вещей, что были у наших бабушек и дедушек, исчезла. Другая часть осталась «в живых» и служит нам верой и правдой. Но уже в более усовершенствованном виде. Предлагаем вам подборку фотографий странных на первый взгляд вещей эпохи СССР, о назначении которых можно долго гадать. 

 

Всего лишь фигурная овощерезка



Медицинская клизма. Выглядит устрашающе, не правда ли?



Соковыжималка смотрится более безобидно. Или нет?


 


Это не орудие пыток, а плойка для волос 


 


Это не другая плойка для волос, а зажигалка для газовой плиты 


Круговая логарифмическая линейка, которая похожа на компас



Стереоскоп, а не детская игрушка. Прибор для просмотра объемных изображений



Так выглядел шагомер


 


А так – машинка для штопки чулок 


Это пистолет. С его помощью лепили пельмени





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Жители Советского Союза могли похвастаться массой необычных приспособлений, которые облегчали быт. Сегодня часть тех вещей, что были у наших бабушек и дедушек,...
 
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