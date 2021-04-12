10 фотографий диковинных предметов из СССР, о назначении которых вы точно не знаете

Источник материала: ОНТ

Жители Советского Союза могли похвастаться массой необычных приспособлений, которые облегчали быт. Сегодня часть тех вещей, что были у наших бабушек и дедушек, исчезла. Другая часть осталась «в живых» и служит нам верой и правдой. Но уже в более усовершенствованном виде. Предлагаем вам подборку фотографий странных на первый взгляд вещей эпохи СССР, о назначении которых можно долго гадать.

Всего лишь фигурная овощерезка









Медицинская клизма. Выглядит устрашающе, не правда ли?









Соковыжималка смотрится более безобидно. Или нет?









Это не орудие пыток, а плойка для волос









Это не другая плойка для волос, а зажигалка для газовой плиты







Круговая логарифмическая линейка, которая похожа на компас









Стереоскоп, а не детская игрушка. Прибор для просмотра объемных изображений









Так выглядел шагомер









А так – машинка для штопки чулок







Это пистолет. С его помощью лепили пельмени

















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