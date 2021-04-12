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74-я церемония награждения лауреатов премии BAFTA состоялась: кому вручили маски?
Источник материала: ОНТ
Бронзовые маски розданы. 74-я церемония награждения лауреатов премии BAFTA состоялась в Лондоне.
Это событие Британской академии кино и телевизионных искусств негласно зовут генеральной репетицией «Оскара», так как зачастую она предвосхищает итоги голосования членов Американской академии киноискусства.
Лучшей картиной признана «Земля кочевников», ее режиссер Хлои Чжао – лидер в номинации постановщиков, а Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая там главную роль, стала лучшей актрисой.
Звание лучшего актера по праву получил Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец». Мультипликационная лента «Душа» также не оставила равнодушными жюри премии – теперь это лучший анимационный фильм.
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Бронзовые маски розданы. 74-я церемония награждения лауреатов премии BAFTA состоялась в Лондоне. Это событие Британской академии кино и телевизионных искусств...
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