В Великом Новгороде более 500 дронов изобразили полет Гагарина в космос

Источник материала: ОНТ

В Великом Новгороде (Россия) устроили необычное шоу ко Дню космонавтики – свыше 500 дронов изобразили первый полет человека в космос.

Шоу показало запуск аппарата «Восток». На нем 50 лет назад на орбиту Земли отправился космонавт Юрий Гагарин.

Организатором необычной акции выступила производящая беспилотники компания «Геоскан».

Фото: Андрей Никитин/ВКонтакте

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