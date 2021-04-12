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В Великом Новгороде более 500 дронов изобразили полет Гагарина в космос
Источник материала: ОНТ
В Великом Новгороде (Россия) устроили необычное шоу ко Дню космонавтики – свыше 500 дронов изобразили первый полет человека в космос.
Шоу показало запуск аппарата «Восток». На нем 50 лет назад на орбиту Земли отправился космонавт Юрий Гагарин.
Организатором необычной акции
Фото: Андрей Никитин/ВКонтакте
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В Великом Новгороде (Россия) устроили необычное шоу ко Дню космонавтики – свыше 500 дронов изобразили первый полет человека в космос. Шоу показало запуск аппарата...
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