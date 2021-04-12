Беременную женщину ранили ножом в живот в Петербурге

Источник материала: ОНТ

В Санкт-Петербурге (Россия) находящуюся на четвертом месяце беременности женщину ранили ножом в живот. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительным данным, нападение произошло 11 апреля около 19:30. На беременную россиянку напал неизвестный мужчина.

Медики диагностировали у женщины колото-резаное ранение тонкой кишки и брюшной стенки.

На месте нападения были обнаружены следы обуви и рук. Проводится проверка.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram