ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беглая оппозиционерка Ольга Карач напала на местного блогера

12.04.2021 16:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Беглая оппозиционерка Ольга Карач напала на местного блогера

Курьез на грани избиения. Беглая оппозиционерка, обосновавшаяся в Вильнюсе, Ольга Карач напала на местного блогера. Инцидент произошёл во время малочисленного митинга. 


В Вильнюсе проживает несколько тысяч белорусов, но на такие прогулки выходят до двух дюжин. За ходом действия следил литовский блогер Лауринас Рагельскис. «Невероятным» не понравилось, что съемку ведёт автор не их телеграмм-канала. И они нажаловались на него в полицию, но та нарушений не нашла. А вот Ольга Карач, применив насилие к гражданину чужой страны на его территории, рискует нарваться как минимум на осуждение литовцев.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курьез на грани избиения. Беглая оппозиционерка, обосновавшаяся в Вильнюсе, Ольга Карач напала на местного блогера. Инцидент произошёл во время малочисленного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 1200 фур скопилось на белорусско-литовской границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by