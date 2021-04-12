Беглая оппозиционерка Ольга Карач напала на местного блогера

Источник материала: ОНТ

Курьез на грани избиения. Беглая оппозиционерка, обосновавшаяся в Вильнюсе, Ольга Карач напала на местного блогера. Инцидент произошёл во время малочисленного митинга.





В Вильнюсе проживает несколько тысяч белорусов, но на такие прогулки выходят до двух дюжин. За ходом действия следил литовский блогер Лауринас Рагельскис. «Невероятным» не понравилось, что съемку ведёт автор не их телеграмм-канала. И они нажаловались на него в полицию, но та нарушений не нашла. А вот Ольга Карач, применив насилие к гражданину чужой страны на его территории, рискует нарваться как минимум на осуждение литовцев.

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