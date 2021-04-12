«Кот-наркоман – горе в семье»: реакция питомца на мяту рассмешила Сеть до слез

Источник материала: ОНТ

В интернете набирает популярность видео, где домашний питомец веселится от кошачьей мяты.

Хозяева пушистика купили ему игрушку с кошачьей мятой. Реакция кота на растение рассмешила пользователей Сети. На кадрах кот катается по дивану, подпрыгивает, перебирает лапами игрушку и забавно дергает лапками.

Поведение питомца развеселило пользователей Сети. «Кот-наркоман — горе в семье», «У котика передозировка», – написали в комментариях.

ФОТО: pixabay

ВИДЕО: «Ридус»

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