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Более 1200 фур скопилось на белорусско-литовской границе

12.04.2021 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 1200 фур скопилось на белорусско-литовской границе

Традиционно непростая ситуация с пересечением белорусско-литовской границы. Больше тысячи двухсот фур ожидают выезда из Беларуси.



 Только в пункте пропуска «Каменный лог» ожидают своей очереди более 500 грузовиков. Всего на литовской границе стоят около тысячи фур.

Немного лучше ситуация на латвийском и польском направлениях. Наплыв транспорта на белорусско-литовской границе наблюдается уже достаточно давно. Причины называются разные: это сбои в работе оборудования у литовских служб, а также Пасха, которая праздновалась в минувшие выходные у католиков. 

Для улучшения ситуации наша сторона инициировала открытие ещё трёх пунктов пропуска, но в них будут действовать некоторые ограничения.

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Традиционно непростая ситуация с пересечением белорусско-литовской границы. Больше тысячи двухсот фур ожидают выезда из Беларуси.  Только в пункте пропуска...
 
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