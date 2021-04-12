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Более 1200 фур скопилось на белорусско-литовской границе
Источник материала: ОНТ
Традиционно непростая ситуация с пересечением белорусско-литовской границы. Больше тысячи двухсот фур ожидают выезда из Беларуси.
Немного лучше ситуация на латвийском и польском направлениях. Наплыв транспорта на белорусско-литовской границе наблюдается уже достаточно давно. Причины называются разные: это сбои в работе оборудования у литовских служб, а также Пасха, которая праздновалась в минувшие выходные у католиков.
Для улучшения ситуации наша сторона инициировала открытие ещё трёх пунктов пропуска, но в них будут действовать некоторые ограничения.
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Традиционно непростая ситуация с пересечением белорусско-литовской границы. Больше тысячи двухсот фур ожидают выезда из Беларуси. Только в пункте пропуска...
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