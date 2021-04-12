ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В «МТС Книги» появилась «космическая» полка

12.04.2021 16:59 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В День космонавтики в «МТС Книги» появилась новая полка с коллекцией книг, посвященных космосу.

Популяризаторы науки рассказывают об устройстве Вселенной, ученые-футурологи рассуждают о перспективах покорения других планет, а астронавты делятся своими впечатлениями от полетов на орбиту.

О современных прорывах и неудачах повествует книга Тима Фернхольца «Новая космическая гонка». Она посвящена тому, как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос соревнуются за первенство в космосе.

«Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите». Книга о том, как устроены жилые модули МКС, написана космонавтом Крисом Хэдфилдом, который провел на орбите несколько тысяч часов.

Если интересует история амбициозных космических проектов прошлого, то вам подойдет «Аполлон-8. Захватывающая история первого полета к Луне» Джеффри Клугера и «Верхом на ракете. Возмутительные истории астронавта шаттла» Майка Маллейна. Первая книга рассказывает о перипетиях первого обитаемого полета к Луне, а вторая – об опередившей свое время программе многоразовых полетов «Спейс шаттл».

Эти и другие книги можно прочитать в сервисе «МТС Книги», который включает в себя более 1 миллиона электронных и аудиокниг на 14 языках.

Получить доступ к «МТС Книги» можно на ресурсе book.mts.by, в приложении Bookmate, или с помощью USSD-запроса *704#. Стоимость подписки — 0,31 рубля в сутки. При первом оформлении услуги пользоваться сервисом 3 дня можно бесплатно.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В День космонавтики в «МТС Книги» появилась новая полка с коллекцией книг, посвященных космосу.
 
Новости дня
Новости разные
 
«"Сплин" сначала отказал с кавером, а потом согласился». В Минске появилась новая группа, зацените
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by