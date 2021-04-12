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В «МТС Книги» появилась «космическая» полка
Источник материала: БДГ
В День космонавтики в «МТС Книги» появилась новая
Популяризаторы науки рассказывают об устройстве Вселенной, ученые-футурологи рассуждают о перспективах покорения других планет, а астронавты делятся своими впечатлениями от полетов на орбиту.
О современных прорывах и неудачах повествует книга Тима Фернхольца
Если интересует история амбициозных космических проектов прошлого, то вам подойдет
Эти и другие книги можно прочитать в сервисе «МТС Книги», который включает в себя более 1 миллиона электронных и аудиокниг на 14 языках.
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В День космонавтики в «МТС Книги» появилась новая полка с коллекцией книг, посвященных космосу.
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