В «МТС Книги» появилась «космическая» полка

В День космонавтики в «МТС Книги» появилась новая полка с коллекцией книг, посвященных космосу.

Популяризаторы науки рассказывают об устройстве Вселенной, ученые-футурологи рассуждают о перспективах покорения других планет, а астронавты делятся своими впечатлениями от полетов на орбиту.

О современных прорывах и неудачах повествует книга Тима Фернхольца «Новая космическая гонка» . Она посвящена тому, как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос соревнуются за первенство в космосе.

«Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите» . Книга о том, как устроены жилые модули МКС, написана космонавтом Крисом Хэдфилдом, который провел на орбите несколько тысяч часов.

Если интересует история амбициозных космических проектов прошлого, то вам подойдет «Аполлон-8. Захватывающая история первого полета к Луне» Джеффри Клугера и «Верхом на ракете. Возмутительные истории астронавта шаттла» Майка Маллейна. Первая книга рассказывает о перипетиях первого обитаемого полета к Луне, а вторая – об опередившей свое время программе многоразовых полетов «Спейс шаттл».

Эти и другие книги можно прочитать в сервисе «МТС Книги», который включает в себя более 1 миллиона электронных и аудиокниг на 14 языках.