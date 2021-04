Citroen показал свою новую флагманскую модель - C5 X

Источник материала: Tut.by

Компания Citroen поделилась подробностями о своем новом флагмане C5 X, который, как говорят разработчики, «вдохнет новую жизнь в сегмент среднеразмерных автомобилей».





На фоне других представителей достаточно консервативного сегмента D новинка от Citroen сразу выделяется своей дизайнерской концепцией, сочетающей черты седана, универсала и SUV. Длинный капот, плавные формы кузова, V-образные фары и фонари, высокая поясная линия и колесные диски диаметром до 19 дюймов — вот некоторые особенности экстерьера нового фастбека. За его основу взята модульная платформа EMP2, длина составляет 4805 мм, ширина 1865 мм, а колесная база достигает 2785 мм.





На C5 X дебютировала новая мультимедиа-система My Citroen Drive Plus с 12-дюймовым сенсорным экраном и голосовым помощником. Есть также 4 разъема USB Type C и беспроводная зарядка для смартфона. Объем багажника у C5 X равен 545 л с возможностью увеличения до 1640 л со сложенными в ровный пол задними сиденьями.









Оснащение включает стеклянную панорамную крышу и целый комплекс водительских ассистентов, в том числе и систему полуавтономного вождения со вторым уровнем автономности, которая использует данные от расположенных по периметру автомобиля датчиков, камер и радаров. Для C5 X предложат и новую фирменную активную подвеску Advanced Comfort, обеспечивающую эффект «ковра-самолета» (на выбор доступны три режима работы).





Для фастбека анонсированы два бензиновых турбодвигателя семейства PureTech объемом 1,2 л и 1,6 л (их отдачу озвучат позже), а также подзаряжаемая гибридная установка на основе 1,6-литровой «четверки». Суммарная мощность — 225 л.с., при этом запас хода на электротяге при скорости до 135 км/ч составляет около 50 км. Коробка передач во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат».





В европейскую продажу новый C5 X поступит во второй половине текущего года.