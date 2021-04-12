Чистая победа. «Мортал Комбат» стал лидером проката

Источник материала: Tut.by

Каждый понедельник AFISHA.TUT.BY подводит итоги уик-энда в столичном кинопрокате. В этот раз во всех минских кинотеатрах лидирует один и тот же фильм — зрелищный боевик «Мортал Комбат» по мотивам одноименной видеоигры. Эта и другие новости — в нашем традиционном обзоре.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 5 — 11 апреля

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Мортал Комбат

2. Майор Гром: Чумной Доктор

3. Игры шпионов

4. Минари

5. Love Shorts

«АртКинотеатр»

1. Мортал Комбат

2. Райя и последний дракон

3. Майор Гром: Чумной доктор

4. 100% волк

5. Никто

«КиноМинска»

1. Мортал Комбат

2. Майор Гром: Чумной доктор

3. Райя и последний дракон

4. Годзилла против Конга

5. Пара из будущего

Silver Screen cinemas

1. Мортал Комбат

2. Майор Гром: Чумной Доктор

3. Годзилла против Конга

4. 100% волк

5. Минари

Расклад лидеров этой недели не должен удивить тех, кто пристально следит за жизнью проката. Главным фильмом уик-энда как в Беларуси, так и в России стал премьерный боевик «Мортал Кобмат» — в сети «КиноМинска» даже уточнили, что это лучший старт 2021 года. Картина одержала бравурную победу в поединке с лидером прошлой недели — супергеройским экшеном «Годзилла против Конга» : сейчас он занимает куда более скромные позиции. Эффектная премьера не оставила шанса и первому российскому кинокомиксу «Майор Гром: Чумной Доктор» , который на прошлой неделе чуть было не добрался до первой строчки. Видимо, уже не судьба.

Также минчане досматривали пестрые анимации «Райя и последний дракон»

и «100% волк» и тем самым снова вывели их в топы столичных кинотеатров. До сих пор жителей столицы интересуют американский боевик «Никто» Ильи Найшуллера и детективные «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем. Неожиданным приветом из прошлого выглядит возвращение в списки лидеров российской комедии «Пара из будущего» , которая идет в кино уже второй месяц.

К счастью, американская инди-драма «Минари» тоже не осталась незамеченной: на сеансы с одним из главных претендентов на «Оскар» брали билеты зрители «Falcon Club Бутик Кино» и Silver Screen cinemas.



Кадр из фильма

Как вы уже знаете, лидером проката стала экранизация популярной игры-файтинга «Мортал Комбат». Одним из продюсером проекта числится Джеймс Ван, известный причастностью к созданию кинофраншиз «Пила», «Астрал» и «Заклятие». На эффектные схватки с расчлененкой и кровавой баней вы можете рассчитывать, фансервис — по системе «все включено». Только вот кинокритики, в том числе из нишевых изданий, без утайки называют кино слабым и ставят ему самые неутешительные оценки.

Постоянный участник поединков за деньги Коул Янг ничего не знает о своем происхождении и уж тем более не подозревает, почему император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца — криоманта Саб-Зиро. Беспокоясь о безопасности своей семьи, Коул отправляется на поиски Сони Блейд по указанию майора Джакса, оказывается в храме Лорда Рейдена, начинает тренироваться вместе с опытными бойцами Лю Каном, Кун Лао и Кано. Сможет ли Коул вовремя пробудить колоссальную силу, спрятанную в его душе, чтобы не только защитить свою семью, но и остановить Внешний Мир навсегда?

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Выбор редакции — «Минари»



Кадр из фильма

Интересно, кто в этом году возьмет «Оскар»? Тогда обязательно посмотрите американскую драму «Минари» — у нее есть все шансы на пару-тройку статуэток. Это любопытный фильм этнического корейца Ли Айзека Чуна, победитель главного кинофестиваля независимого кино «Сандэнса».

Семья иммигрантов из Южной Кореи переезжает в американское захолустье: отец-фантазер уверен, что здесь лучшая земля в Штатах, и думает построить тут ферму, чтобы наконец заработать на достойную жизнь. Правда, пока придется ютиться в доме на колесах, который чуть было не снесло ураганом. Такие перспективы совсем не радуют его супругу: это не то, что ей обещали. Пока отец возится с томатами и перцами, двое детей растут сами по себе. Неожиданно в их томный быт врывается бабушка — и жизнь в трейлере переворачивается вверх дном. А ведь до «американской мечты» было рукой подать.

Когда: уже в кино

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Что посмотреть на неделе — «Отец»



Кадр из фильма

Как и «Минари», «Отец» — еще одна картина родом с «Сандэнса», которая претендует на «Оскар» сразу в шести номинациях. Снял ее известный европейский драматург Флориан Зеллер: своим кинодебютом он запирает зрителя в одной квартире со стареющим персонажем Энтони Хопкинса. Находиться в компании этого актера одно удовольствие, пусть даже порой он будет вести себя чудаковато. Но и кроме крепкого каста у картины уйма других достоинств: искать их предлагаем уже в кинотеатре.

Главный герой ленты Энтони далеко не молод и живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в попытках найти для упрямого папочки идеальную женщину.

Когда: с 15 апреля

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 7 рублей Купить билет