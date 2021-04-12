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«"Сплин" сначала отказал с кавером, а потом согласился». В Минске появилась новая группа, зацените

12.04.2021 17:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси появилась новая электронная группа «Стажеры», которая называет себя «научпоп-коллективом». Сегодня они презентуют свой дебютный альбом «Проект 1». К слову, в нем есть кавер на «Сплин», который сначала не давал разрешения на переработку оригинала, а потом неожиданно согласился. Послушайте, что вышло у минчан.


Фото: предоставлено группой

«Пленка бобинного магнитофона придала звучанию теплый ламповый оттенок»

«Стажеры» — это четверо парней: Евгений Суховей, Сергей Быстров, Влад Чещевик, Ярослав Томило. Все они не первый день в музыке, но нынешняя группа — совсем новая. Они называют себя «научпоп-коллективом из Минска», а свою музыку — космической романтикой, приправленной винтажным советским футуризмом. В записи также принимал участие Валерий Падюков, а руку к мастерингу приложил Роман Комогорцев из «Молчат дома».

Участники группы рассказывают, что к созданию проекта триггером послужили современные музыкальные тенденции. Речь о том, что музыка сегодня в основном — это саунд-дизайн. А минчанам хотелось избежать этого и сделать что-то живое, настоящее.

— Настроение нашей музыки неразрывно связано с названием, которое позаимствовано у флагманов советского научпопа братьев Стругацких («Стажеры» — один из их романов). Дух эпохи космических первооткрытий, наивных мечтаний о светлом будущем для всех, размышления о месте человека. Поэтому не обошлось без острых социальных тем, ведь будущее так и не наступило, а надежды советских граждан так и не оправдались. Такие треки, как «Гимн детям» и «Ямы», по своей сути являются социально-политическими манифестами. Для нас эти темы крайне актуальны.

«Стажеры» — это, как они сами говорят, музыкальный «бэкап» в плане процесса создания музыки. Парни работают без компьютеров, редактирования, дизайна. Есть только инструменты и пальцы.

— Это ламповый футуризм, симбиоз «олдовых» живых инструментов и аналоговых синтезаторов. На записи можно услышать полуакустический советский бас (его характерное звучание можно часто слышать в старых фильмах, например саундтрек к фильму «Служебный роман»), живые барабаны, аналоговые синтезаторы и старенькие драм-машины. К тому же вся запись сделана на пленку бобинного магнитофона, что придало звучанию теплый ламповый оттенок.

История с кавером на «Сплин»: от «полного запрета» до «готовы предоставить права»

К слову, в альбоме есть кавер на хит «Сплина» «Выхода нет». Только у минчан получилось «Выходных нет».

— Без каких-либо ожиданий мы отправили запрос менеджменту группы «Сплин» о возможности использования их лирики в своих треках. В ответ получили: «У нас действует полный запрет на любые каверы, но я уточню у автора». Мы были крайне расстроены, потому что понимали, что, скорее всего, придется отказаться от этих двух треков (речь также о треке «Ямы», для которого была использована лирика).

После двухнедельной «тишины» от менеджмента минчане отправили повторный запрос.

— Мы написали, что песню «Выходных нет», конечно, можно отнести к каверу на «Выхода нет», и если политика использования жесткая, мы откажемся от нее. Но хотели бы попросить использовать фрагменты лирики для трека «Ямы». Это трек, написанный по следам событий в Беларуси, и он очень важен для нас. Сам трек является авторской переработкой.


Фото: предоставлено группой «Стажеры»

Сообщение было прочитано, но ответа не было. Группа расстроилась, а потом просто решила отпустить эту ситуацию.

— Но надо было что-то решать. Мы убрали голос из треков и на основе этих песен сделали две легкие инструментальные композиции: «Вояжер I» и «Вояжер II». А когда заканчивали работу над инструментальными треками, пришел ответ от «Сплинов»: «Добрый день, готовы предоставить вам права». Мы не стали уточнять, что послужило толчком к такому решению: возможно, авторам откликнулись наши треки, а может быть, что-то другое, но лезть с расспросами было нетактично.

В итоге у группы остались треки «Ямы» и «Выходных нет», а также появились два новых трека «Вояжер I» и «Вояжер II».

Кстати, группа также объяснила смысл некоторых своих треков. Нажмите, чтобы развернуть

«ЯМы». Это коллаж, а сама по себе техника коллажа передает суть такого посыла: все связано, даже несвязное.

— Канва трека была записана несколько лет назад, когда еще не было тех событий и того движения, что началось в августе 2020-го. Но прошлым летом что-то триггернуло и напомнило о зарисовках трека. Смысл в том, что все является частью тебя и влияет на тебя, и наоборот.

«Наш путь». Трактовать можно по-разному. Это может быть как манифестом целого народа, так и историей двух людей.

— Нам лично нравится второй вариант: песня о том, что человеку нужен другой человек, иначе вся суть его существования попросту теряется.

«Молнии». Эта песня про выход за пределы своих собственных ограничений.

— Как сказал Цой: главные перемены, которые должны произойти, должны случиться в твоей голове.

«Билет домой». Лирический, спокойный трек о том, что все когда-то заканчивается.

— Именно этот факт делает некоторые вещи по-настоящему ценными.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси появилась новая электронная группа «Стажеры», которая называет себя «научпоп-коллективом». Сегодня они презентуют свой дебютный альбом «Проект 1». К...
 
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