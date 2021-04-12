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По факту пыток жителя Молодечно уголовное дело завели в Литве
Источник материала: Партизан
Виталия Олейника признали потерпевшим.
Житель Молодечно Виталий Олейник работает в Минске. Там его и задержали вечером 23 сентября в центре столицы, сообщает
Олейник в Литве обратился к экспертизе людей, имеющих опыт работы с универсальной юрисдикцией, а также к следователям. Они исследовали материалы по делу Олейника и завели уголовное дело, жителя Молодечно признали потерпевшим.
Также Олейнику удалось добиться отмены в Минской областной прокуратуре постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении него в Жодинской тюрьме.
Дело проходит дополнительную проверку, команда Олейника потребовала привлечь к ответственности тех, кто отказался сразу заводить дело.
В обжаловании решения суда Центрального района Минска об аресте Олейника дошли до Верховного суда. Заявили отвод всему составу Верховного суда.
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Виталия Олейника признали потерпевшим.
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