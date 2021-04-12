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Велизаде: в Азербайджане ждут Лукашенко
12.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент Беларуси направится во вторник с визитом в Азербайджан. В течение двух дней Александр Лукашенко проведет две встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым. Они обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества. Прокомментировать текущее состояние и перспективы отношений Беларуси и Азербайджана мы попросили политического эксперта Ильгара Велизаде.
"Президента Беларуси всегда встречали в Азербайджане самым радушным образом. В последние годы товарооборот между нашими государствами по разным объективным причинам несколько снизился. В лучшие годы он был выше 700-800 млн долларов, сейчас он на порядок ниже, что не отражает потенциал двустороннего сотрудничества. Однако, последние десятилетия Беларусь является стабильно вторым после России торговым партнером Азербайджана в СНГ", – отметил эксперт.
Комментарий политического эксперта Ильгара Велизаде слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Встречи президентов Азербайджана и Беларуси
В последний раз лидеры Беларуси и Азербайджана виделись в ноябре 2018 года, когда Алиев
© Photo : ХК "Динамо-Минск"
Лукашенко до этого был в Баку двумя годами ранее - осенью 2016-го. Тогда стороны
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Беларусь стабильно является вторым после России торговым партнером Азербайджана в СНГ, отмечает политический эксперт Ильгар Велизаде.
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