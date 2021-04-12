Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Велизаде: в Азербайджане ждут Лукашенко!

Президент Беларуси направится во вторник с визитом в Азербайджан. В течение двух дней Александр Лукашенко проведет две встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым. Они обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества. Прокомментировать текущее состояние и перспективы отношений Беларуси и Азербайджана мы попросили политического эксперта Ильгара Велизаде.

"Президента Беларуси всегда встречали в Азербайджане самым радушным образом. В последние годы товарооборот между нашими государствами по разным объективным причинам несколько снизился. В лучшие годы он был выше 700-800 млн долларов, сейчас он на порядок ниже, что не отражает потенциал двустороннего сотрудничества. Однако, последние десятилетия Беларусь является стабильно вторым после России торговым партнером Азербайджана в СНГ", – отметил эксперт.

Комментарий политического эксперта Ильгара Велизаде слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Встречи президентов Азербайджана и Беларуси

В последний раз лидеры Беларуси и Азербайджана виделись в ноябре 2018 года, когда Алиев прилетал в Минск. Был подписан меморандум о взаимопонимании между Госкомвоенпромом Беларуси и Минобороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

Лукашенко до этого был в Баку двумя годами ранее - осенью 2016-го. Тогда стороны подписали планы сотрудничества до 2025 года. В ходе встречи президенты договорились о том, что в азербайджанской провинции Гянджа белорусы постоят молочно-товарный комплекс на 1200 голов скота. Тогда же белорусская сторона выразила интерес к переработке нефти в Азербайджана на давальческих условиях.

Читайте также:

Зачем Лукашенко идет на обострение с Западом

с Западом Макей о резонансном заявлении МИД : мы попали в цель

: мы попали в цель Меркель скоро уходить : что останется Германии после нее